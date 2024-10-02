2025蛇年運程｜關世華12生肖運勢全面睇+犯太歲4生肖+開運大法

2024年由八運轉九運，今年若運氣不佳，2025年蛇年又是否有機會翻身呢？來年又有哪些生肖會犯太歲呢？《開罐》今次找來藝人關芝琳的弟弟，堪輿學家關世華師傅，為我們講解2025蛇年12生肖的整體運程。即睇關世華師傅點講！



堪輿學家關世華師傅。(受訪者提供圖片)

2025年蛇年是農曆乙巳年，根據關世華師傅預測，蛇年中有四個生肖犯太歲，包括生肖屬蛇、屬豬、屬虎和屬猴，而屬蛇的朋友更是本命生肖，運勢較為不穩，大家要多加留神。而蛇年較佳運勢的生肖包括屬馬、屬龍、屬雞、屬狗，當中屬狗朋友今年是紅鸞桃花年，可借桃花人緣之力，讓事業邁進一步；屬雞朋友也是太歲相合年，代表人緣好，人緣好、是非少，做事自然順利。

2025年蛇年犯太歲4大生肖：

屬蛇：犯本命年太歲

屬豬：沖太歲

屬虎：刑太歲＋害太歲

屬猴：刑太歲+破太歲

關世華2025年屬蛇運程運勢

屬蛇朋友2025年屬本命生肖犯太歲，容易出現情緒不穩，人事不和，易見損傷、疾病或容易有變化，可能會轉工、搬屋、感情生變等。詳細運程：關世華2025年屬蛇運勢+開運一文睇清

關世華2025年屬馬運程運勢

屬馬朋友今年桃花非常旺，單身的朋友有機會展開新戀情，已有穩定感情或已婚的朋友亦可藉桃花年讓感情推進一步，工作上更有代表會有男貴人相助。詳細運程：關世華2025年屬馬運勢+開運一文睇清

關世華2025年屬羊運程運勢

屬羊朋友今年運程平穩，今年沒有吉星，而且凶星多，幸好凶星影響力不大，遇到突發事情的機會不高，身體亦較去年健康。詳細運程：關世華2025年屬羊運勢+開運一文睇清

關世華2025年屬猴運程運勢

屬猴朋友今年為太歲刑合年，刑則是非多，合則人緣好，人緣趨於兩極化。幸而今年有女貴人相助，對事業或生活都起到正面作用。詳細運程：關世華2025年屬猴運勢+開運一文睇清

關世華2025年屬雞運程運勢

屬雞朋友今年是太歲相合年，相合代表人緣好，人緣好、是非少。今年權力地位會有提升，打工仔有望升職，而從商或自僱人士則能提升行內地位。詳細運程：關世華2025年屬雞運勢+開運一文睇清

關世華2025年屬狗運程運勢

屬狗朋友今年是紅鸞桃花年，最大的吉星非「紅鸞」莫熟，紅鸞代表正桃花，單身者易脫單，已婚或有穩定感情者可借桃花人緣提升事業，同時有「扳鞍」代表地位提升，讓事業更進步。詳細運程：關世華2025年屬狗運勢+開運一文睇清

關世華2025年屬豬運程運勢

屬豬朋友今年是沖太歲年，代表變化多，感情、事業、住屋容易有變動。今年容易有損傷，尤其是農曆四月及十月，注意情緒容易出現不穩，這些月份宜外遊散心。詳細運程：關世華2025年屬豬運勢+開運一文睇清

關世華2025年屬鼠運程運勢

屬鼠朋友今年是平穩的普通年，今年運勢視乎紫微斗數配合整體個人運勢。如果行好運，會有貴人扶助，收穫不錯，如果衰運，則步步為營，凡事以守為上。詳細運程：關世華2025年屬鼠運勢+開運一文睇清

關世華2025年屬牛運程運勢

屬牛朋友今年比去年穩定得多，加上是遙合年，容易有遠方貴人相助。今年沒有吉星，外來的助力不大，凡事都要親力親為才可以水到渠成。詳細運程：關世華2025年屬牛運勢+開運一文睇清

關世華2025年屬虎運程運勢

屬虎朋友今年是太歲相刑年，容易遇到是非麻煩纏繞，但又無法解決，只能見招拆招。今年刑沖的月份在農曆四月及七月，易減少應酬，望把是非減到最少。詳細運程：關世華2025年屬虎運勢+開運一文睇清

關世華2025年屬兔運程運勢

屬兔朋友今年是平穩年，相較2023、2024年，運程會開始轉好，是非會明顯減少。惟今年是驛馬生肖，易有搬移、公幹的機會。詳細運程：關世華2025年屬兔運勢+開運一文睇清

關世華2025年屬龍運程運勢

屬龍朋友去年犯太歲，今年則是「天喜」桃花年，有機會出現能夠發展下去的戀情。至於已婚的朋友要小心避免因桃花年而演變成三角關係，影響情緒，更令生活及事業受牽連。詳細運程：關世華2025年屬龍運勢+開運一文睇清

資料來源：facebook@關世華風水命理顧問，由關世華師傅授權轉載。