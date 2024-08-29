2025蛇年運程｜最佳財運生肖Top 4　一生肖大豐收！正偏財運雙旺

2024年已進入下半年，今年運勢平平的朋友，有沒有機會明年可以行好運？《搜狐網》近日公布了2025年蛇年4大行財運的生肖，看看大家明年是否能名利雙收！



Mandy Tam譚旻萱屬龍年(資料圖片)

2025蛇年財運最佳生肖1.生肖屬龍

生肖龍的朋友在2025年特別得到上天眷顧，運勢如日中天。屬龍之朋友在蛇年將在事業上大展拳腳，不論是創業還是打工仔都有機會得到前所未有的機遇。財運方面，隨著事業運提升自然也財源滾滾來，投資理財更得心應手。

ERROR成員何啓華DEE生肖屬馬(IG@deegor_hkwa)

2025蛇年財運最佳生肖2.生肖屬馬

2025年對馬年的朋友來說，是充滿機會與挑戰的一年。肖馬的朋友天生愛自由又勇於探索未知，在新一年將得到充分發揮，職場上能脫穎而出，更有機會被上司寄以重任。此外，明年馬年的朋友也會容易得到許多貴人相助，能化險為夷轉危為安。財運方面，收入也會隨著事業運提升而水漲船高，而且投資眼光獨到，能捕捉到那些隱藏的高回報機會，令財富快速增長。

麥明詩生肖屬羊(IG@louisa_mak)

2025蛇年財運最佳生肖3.生肖屬羊

2025年對羊年朋友來說，是收穫的一年。以往在職場上他們可能不夠耀眼，但其默默耕耘的付出與堅持，在新一年終有豐厚回報，在專業領域上有望取得重大突破，而且獲得業界認可與讚譽。財富方面，屬羊朋友可憑藉著穩定收入和精明理財，慢慢積累起可觀財富。

MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆生肖屬豬 (IG@ansonlht)

2025蛇年財運最佳生肖4.生肖屬豬

2025年屬豬的朋友好運可謂接踵而來，在職場上憑藉著才華和努力，能得到上司和同事的認可與支持，工作進展順利，甚至有得升職加薪。明年貴人運也非常旺盛，讓事業更上一層樓。財富方面，豬年朋友財運極佳，不論正財偏財也有收穫，投資理財更是得心應手。

資料來源:搜狐網