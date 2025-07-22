風水｜占卜師：5種盆栽勿亂種！發財樹、細葉榕種錯隨時行衰運

不少人都喜愛在家中擺放綠植，亦有人在家中擺放發財樹，希望在增添生氣的同時謀個「好意頭」。但日本戀愛占卜師玲奈揭露了5種可能招致厄運的植物，竟然連發財樹都有上榜！但玲奈表示，如果植物擺放位置正確，也能帶來好運。一起睇睇如何才是正確的擺放方式！



（Jazmin Quaynor/ Unsplash）

日本戀愛占卜師玲奈說，植物其實有很强的能量，而擺放位置不當，可能會令植物被厄運纏上。而玲奈最近就介紹了5種易被厄運纏上的植物，部分植物更至是熱門選擇，不注意的話，可能不知不覺間就會中招！但玲奈介紹了如何正確擺放植物，可以令厄運變成好運！

【1】浴室勿放龜背竹

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玲奈指龜背竹是帶有陰氣的植物，若是將它放在陰氣强的地方，就會招來厄運。玲奈舉例，厠所及浴室都有很多水氣，最好就不要將龜背竹放在這些濕氣重的地方。但是，如果將龜背竹放在陽光猛烈的地方，則會迎來好運。而且龜背竹是與工作運有關的植物，放工作場所會更旺！

【2】發財樹易吸邪氣

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發財樹是生命力很强的植物，即便一段時間不照顧也完全沒有問題！雖然發財樹生命力强，但非常被强盛的邪氣喜歡。若是太久不理會，邪氣就會寄宿在裏面。所以如果養發財樹，記得定期照顧一下。如果有好好照顧發財樹，就會帶來強運！

【3】細葉榕要放北面

冲繩人認為細葉榕是有精靈寄宿的木頭，而有時更會被認為是「御神木」。如果粗暴地對待神聖的細葉榕，可能會引來厄運！有好好照顧的細葉榕，可以放在家中的北方，能夠提升財運！

【4】仙人掌室內種招厄運

仙人掌是可以驅邪的植物，但放在室内就會招來厄運，更會將幸福趕走！如果想養仙人掌，務必要將它放在玄關外面、露台或者是花園。放在屋外的仙人掌可以驅除邪氣，防止家庭運與健康運流走，是强勁的開運植物！

【5】向日葵擺錯位壞姻緣

（John / Unsplash）

向日葵是與太陽神神話有關，也有熱愛太陽的女人的意思。如果將向日葵放在北方，沒有陽光的地方，可能會影響財運及戀愛運！如果家中想養向日葵，或是想放在家中裝飾，可以放在南邊有太陽的地方！

資料來源：TRILL