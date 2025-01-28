屬蛇、馬、羊、猴2025年生肖運程運勢｜屬蛇易受傷、屬馬恐桃色劫

【2025蛇年屬蛇、馬、羊、猴生肖運程運勢】進入2025蛇年，每逢農曆新年，大家最關心的當然是12生肖運程！今年《香港01》「開罐Opener」請教了關之琳弟弟——風水命理顧問關世華師傅，講解2025蛇年屬蛇、馬、羊、猴的運勢！今年屬蛇本命年犯太歲，而屬馬財運桃花特別強，至於屬羊就運勢平穩，屬猴則太歲刑合年是非多，想知道更多及化解方法，就不妨拉下看！



堪輿學家關世華師傅。

屬蛇2025蛇年生肖運程

屬蛇犯太歲2025

屬蛇朋友2025年屬本命生肖犯太歲，容易出現情緒不穩，人事不和，易見損傷、疾病或容易有變化，可能會轉工、搬屋、感情生變等。

屬蛇感情2025

由於去年是天喜桃花年，種下的感情今年到了決定性時刻，若沒有結婚及添丁等喜事，情緒波動會較大，尤其農曆四月和十月，易出現負面思緒，宜外遊散心。

屬蛇凶星2025

今年有凶星「劍鋒」、「伏屍」、「血刄」等凶星，代表易有金屬損傷，要小心駕駛

屬蛇吉星2025

而幸好有吉星「天解」、「解神」，可化解犯太歲帶來的意外、是非，並減輕凶星力量。今年需要攝太歲、祈福，多行善積德。

關世華師傅提醒屬蛇者，今年需要攝太歲，祈福，多行善積德。犯太歲與運氣並無直接關係，是好是壞，要看你紫微斗數配合整體個人運勢。

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屬馬2025蛇年生肖運程

屬馬感情2025

屬馬朋友今年桃花非常旺，單身的朋友有機會展開新戀情，已有穩定感情或已婚的朋友亦可藉桃花年讓感情推進一步。「咸池」雖然代表桃花，但今年同時有「流霞」，要注意路邊野花不要亂尋，避免墮入桃色糾紛。

屬馬事業2025

屬馬朋友可以把握桃花廣結人緣，打開更好的人際網絡。今年還是財運年，加上桃花人緣的幫助，財運會更進一步！加上今年的吉星「太陽」，代表會有男貴人相助，如果工作上有男上司、男性生意伙伴，甚至男性下屬，都會產生正面助力。

屬馬凶星2025

不過受凶星「天空」影響，計劃容易成空，而「晦氣」亦代表做事容易被人捷足先登，應多隨機應變。

關世華師傅提醒屬馬者，今年需要祈福，堅持正道，多行慈善，可保平安。

屬羊2025蛇年生肖運程

屬羊朋友今年運程平穩，遇到突發事情的機會不高，身體亦較去年健康，胃腸疾病會得到舒緩，惟今年夫妻位相沖，容易意見不合導致感情不穩定。

今年沒有吉星，而且凶星多，幸好凶星影響力不大，惟「羊刃」有時會影響耐性，難以控制情緒常發脾氣，要盡量平心靜氣，戒躁戒急。

關世華師傅提醒屬羊者，今年需要祈福保佑，多行善積德，保平安。西曆3月5日驚蟄，祭白虎以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。

屬猴2025蛇年生肖運程

屬猴太歲刑合2025

屬猴朋友今年為太歲刑合年，刑則是非多，合則人緣好，人緣趨於兩極化。喜歡你的人會樂於幫助你，有助事情變得順利，不喜歡你的人會事事針對你，唯有認清對方真面目，靠近喜歡你的人、遠離針對你的人，就可以事事順利。

屬猴吉星2025

今年的吉星有「歲合」、「太陰」、「貴人」，三者都代表貴人扶助，尤其是女貴人，對事業或生活都起到正面作用

屬猴凶星2025

凶星方面，值得留意的是「亡神」，容易因疏忽而遺失私人物件，如錢包、鑰匙、信用卡、電話等。特別留意避免遺失電話，以免招惹是非。其餘的凶星有「孤辰」容易感到孤單，建議多約朋友，另外「天官符」、「三刑」均代表是非，會加強其殺傷力。

關世華師傅提醒屬猴者，今年需要攝太歲，多行慈善，可保平安，而西曆3月5日驚蟄，祭白虎以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。

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關世華師傅自小對玄學有興趣，曾跟隨蘇民峰師傅學習風水命理，及後跟隨慈玉濟寺的張玉英結緣學習「天術」，擅長紫微斗數、分析面相手相，及利用天然植物和風水用品改善環境磁場。



資料來源：facebook@關世華風水命理顧問，由關世華師傅授權轉載。