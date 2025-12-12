日本拉麵店禁忌大公開　食麵要跟「黃金次序」1舉動隨時畀老闆鬧

日本人的飲食習慣有自己一套方法，就算簡單如拉麵，原來都有程序要跟。近日一位定居台灣的日本作家就在社交平台分享，解釋日本人食拉麵其實會同時食飯，用以平衡味道，而且如果「食錯」，隨時會被老闆當場喝斥。



定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」日前在其FB專頁發文，指不少人認為拉麵鹹得受不了，其實是因為沒有跟白飯一起吃。他分享，日本人吃拉麵其實是要「順序」，通常一口麵搭配一口湯，覺得有點鹹後就會吃一口白飯、再喝點水，而且大部分日本人都會這樣輪流吃，「單獨吃拉麵的話，連我們日本人也覺得好鹹」。此外，不少遊客會以為在日本食拉麵一定要飲畢整碗湯，雖然這行為代表客人非常肯定作品的意思，「但是拉麵湯對健康非常不好(尤其是豚骨湯)，所以老闆不會逼客人喝完。」

他也強調吃拉麵時，千萬別把白飯直接泡進拉麵湯裡吃，「這吃法非常沒禮貌」，如果遇到很兇的老闆，可能會當場被罵。

不少網民對日本人食拉麵的執著感驚訝，「碳水大爆發」、「原來白飯不能直接加進麵碗，學到一課了感謝」、「我還以為跟吃火鍋最後加飯煮雜炊一樣意思，原來是錯誤的」、「我太糟糕了，每次都把湯喝完」。雖然一般情況下，白飯不能當泡飯般倒進拉麵湯內，不過版主也補充，若是沾麵拉麵店的話，有些店家也會推薦這種吃法。

