有沒有想過貧與富除了取決於本身擁有的財富,亦與你的生活習慣和心態有關?出版過多本理財書籍的美國理財規劃顧問Tom Corley,曾花5年時間研究富人和窮人的日常生活行為與習慣,歸納出「富習慣」和「窮習慣」,更提示當中的致富關鍵!《開罐 Opener》記者為大家整理出當中7大常見「窮習慣」,即睇下發掘自己是窮人還是富人潛質!

Tom Corley除了是美國理財規劃顧問(CFP)及金融公司Cerefice and Company總裁外,亦是多本暢銷書的作家,多本作品如《富習慣》(Rich Habits)、《改變習慣就改變生活》(Change Your Habits, Change Your Life)及與澳洲作家Michael Yardney合作編寫的《習慣致富:成為有錢人,你不需要富爸爸,只需要富習慣》(Rich Habits, Poor Habits)等均提供正確理財的思維方向。

當中最為人知絕對是Tom Corley靠五年時間觀察超過350位富人和窮人的日常生活習慣所得的研究結果,並從結果歸納出「富習慣」和「窮習慣」。當中不少窮習慣均是不少現代都市人的通病,大家不妨檢討自己是否當中的一份子!🔻🔻🔻點圖睇9個致命窮習慣🔻🔻🔻

戒掉窮習慣以外,亦要懂得培養富習慣!比起行動,更多是心態上的轉變!🔻🔻🔻點圖睇5個富習慣🔻🔻🔻

疫情之下,各行各業都受影響,不少打工仔都被逼減薪、甚至失業。政府上周公布,6月至8月的失業率維持6.1%,但失業人口增加至24.83萬人。在如此嚴峻的環境下,儲蓄更為重要,就算飯碗不保時亦能維持生活。可是在收入減少的情況下,究竟該如何儲蓄?心態及行動上又有甚麼需要注意?🔻🔻🔻點圖睇疫市下6個儲蓄DOS&DON'TS🔻🔻🔻