有沒有想過貧與富除了取決於本身擁有的財富，亦與你的生活習慣和心態有關？出版過多本理財書籍的美國理財規劃顧問Tom Corley，曾花5年時間研究富人和窮人的日常生活行為與習慣，歸納出「富習慣」和「窮習慣」，更提示當中的致富關鍵！《開罐 Opener》記者為大家整理出當中7大常見「窮習慣」，即睇下發掘自己是窮人還是富人潛質！

相信不少都有「對自己好啲」的想法！（《德魯納酒店》劇照）

Tom Corley除了是美國理財規劃顧問（CFP）及金融公司Cerefice and Company總裁外，亦是多本暢銷書的作家，多本作品如《富習慣》（Rich Habits）、《改變習慣就改變生活》（Change Your Habits, Change Your Life）及與澳洲作家Michael Yardney合作編寫的《習慣致富：成為有錢人，你不需要富爸爸，只需要富習慣》（Rich Habits, Poor Habits）等均提供正確理財的思維方向。

當中最為人知絕對是Tom Corley靠五年時間觀察超過350位富人和窮人的日常生活習慣所得的研究結果，並從結果歸納出「富習慣」和「窮習慣」。當中不少窮習慣均是不少現代都市人的通病，大家不妨檢討自己是否當中的一份子！🔻🔻🔻點圖睇9個致命窮習慣🔻🔻🔻

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戒掉窮習慣以外，亦要懂得培養富習慣！比起行動，更多是心態上的轉變！🔻🔻🔻點圖睇5個富習慣🔻🔻🔻

疫情之下，各行各業都受影響，不少打工仔都被逼減薪、甚至失業。政府上周公布，6月至8月的失業率維持6.1%，但失業人口增加至24.83萬人。在如此嚴峻的環境下，儲蓄更為重要，就算飯碗不保時亦能維持生活。可是在收入減少的情況下，究竟該如何儲蓄？心態及行動上又有甚麼需要注意？🔻🔻🔻點圖睇疫市下6個儲蓄DOS&DON'TS🔻🔻🔻