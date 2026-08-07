有沒有想過貧與富除了取決於本身擁有的財富，亦與你的生活習慣和心態有關？出版過多本理財書籍的美國理財規劃顧問Tom Corley，曾花5年時間研究富人和窮人的日常生活行為與習慣，歸納出「富習慣」和「窮習慣」，更提示當中的致富關鍵！《開罐 Opener》記者為大家整理出當中7大常見「窮習慣」，即睇下發掘自己是窮人還是富人潛質！



相信不少都有「對自己好啲」的想法！（《德魯納酒店》劇照）

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Tom Corley除了是美國理財規劃顧問（CFP）及金融公司Cerefice and Company總裁外，亦是多本暢銷書的作家，多本作品如《富習慣》（Rich Habits）、《改變習慣就改變生活》（Change Your Habits, Change Your Life）及與澳洲作家Michael Yardney合作編寫的《習慣致富：成為有錢人，你不需要富爸爸，只需要富習慣》（Rich Habits, Poor Habits）等均提供正確理財的思維方向。

當中最為人知絕對是Tom Corley靠五年時間觀察超過350位富人和窮人的日常生活習慣所得的研究結果，並從結果歸納出「富習慣」和「窮習慣」。當中不少窮習慣均是不少現代都市人的通病，大家不妨檢討自己是否當中的一份子！🔻🔻🔻點圖睇9個致命窮習慣🔻🔻🔻

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害你成為月光族的 9個致命窮習慣！

1. 賭博

Tom Corley的研究中發現，不少窮人每周都會賭博或買彩票求發達。他提醒大家，世上並不存在快速致富！只有跟隨自己設立好的目標逐步完成，才能成為真正的百萬富翁。

2. 有不良生活習慣

Corley的研究中，有97%窮人吃超過300卡路里的垃圾食品、69%的人每周吃3次快餐、66%的人體重至少超重30磅。相反，富裕的人重視健康飲食、有早睡早起和運動等良好習慣。不要忘記只有健康的身體才有活力努力工作！

另外喝酒同樣是窮習慣之一，因為喝太多會影響記憶力和思考能力。研究中，有54%窮人均喝超過2杯酒精飲品，而84%的富人喝的酒精數量卻遠少於2杯。

3. 沒有儲蓄習慣

不少窮人都會因收入少或支出過大而不儲蓄，但Corley提醒大家錢越少、選擇越少，長期下去只會失去所謂的「翻身」機會。

4. 有獎勵自己的習慣

不少人都會仗着及時行樂的心態，習慣獎勵自己而大增各種娛樂和購物開支。但如果長期有這習慣，隨着年齡和通脹等，總開支只會不斷增加，變相可以儲蓄的部份會減少。

5. 有一份自己不喜歡的工作

無可否認工作是增加收入來源的主要途徑之一。如果你不喜歡自己的工作，便難以在工作上有好的表現甚至升職，想增加薪金亦自然有難度。

6. 依賴信用卡

如果你每個月出糧後便急於找卡數都要多加小心！如果過份依賴信用卡，養成了先使未來錢的習慣，同樣會持續造成「月光光」的慘況。

7. 誤交損友

俗語有話「近朱者赤，近墨者黑」，身邊的人絕對有影響你的能力。研究中指出只有少數窮人會跟成功人士交流。如果一直跟沒有良好習慣的人相處，只會令你的思想停留在原地。

8. 拖延症

成功的人大多都會較當機立斷、把握時機做好每件事。一旦有拖延症，把握不了生活上的做事效率的話，對個人、人際還是工作都會有一定程度的影響。

9. 不接受別人意見

意見能幫助你分辨所做的事是否走上正確的軌道、同時亦有助自我檢討。 因此不接受別人意見的人在各方面都會能難以成功。

戒掉窮習慣以外，亦要懂得培養富習慣！比起行動，更多是心態上的轉變！🔻🔻🔻點圖睇5個富習慣🔻🔻🔻

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要學懂的 5個富習慣

1. 檢視並養成良好習慣

在先養成良好習慣前，不妨先檢討自己的生活習慣是好或壞。 例如你習慣買一杯咖啡提醒，不妨嘗試早點入睡改善不夠精神的情況，多於保留買咖啡的習慣，讓自己既能省錢亦能改善生活習慣。

2. 花時間增值自己

增值自己等同投資自己，Corley建議大家可以每天花30分鐘增加知識及提高技能，例如閱讀理財書籍，以便提升自己的認知及競爭力。

3. 設立好夢想和目標

不要被工作弄得麻木，如果你有某種興趣，不妨多投放熱情於當中，並向目標好好進發。 做自己喜歡的事絕對能為生活帶來更多動力，有助你在生活上有樂觀的心態！

4. 把收入的10%存起

靠其餘90%過生活 可以習慣將薪金所得的10%作投資和緊急用途，另外90%則作為儲蓄和日常開支。 把省下來的開支嘗試投資，才有機會令財富變大！當然比例可以根據個人情況作為調整。

5. 每天的生活處於節制狀態

不要因為資金富裕便放縱，要時刻提醒自己節制才能把開支減至最少！ 相信不少人都曾聽過「越有錢的人越節儉」這個說法吧！