日本漢字VS中文漢字｜一文實測睇你識分幾多個　港人最常錯呢粒字

日文漢字和現代中文的漢字包括繁體字和簡體字，寫法和觀感上都是非常相似。甚至有不少港人都可以看懂部分日文漢字，就例如：「割引」、「案內所」等。但書寫多年中文漢字的你又有沒有發現自己可能一直寫錯字，甚至一直在寫日文漢字？



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追溯到日本的歷史記載，在晉朝時期（266年-420年）有一個名為王仁的漢人將漢字帶到日本，就在那時候日本人開始使用漢字，直到今時今日。日文漢字和中文漢字非常相似，某程度上對港人到日本旅遊，甚至學日文都很有優勢。但事實上日文漢字和中文漢字依然有微少的差別！你又是否看得出來、分辨得到呢？

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【1】「春」

中文漢字的「春」字是從第三劃開始右邊一撇，日文漢字的「春」字是從第二劃開始右邊一撇。

【2】「黑」

中文漢字的「黑」字是兩點的，日文漢字的「黑」字是田字。

【3】「割」

中文漢字的「割」字是中間穿的，日文漢字的「割」字是不穿的。

【4】「写」

中文漢字的「写」字是下面一劃不穿，日文漢字的「写」字下面一劃是穿的。

【5】「角」

中文漢字的「角」字中間一豎是穿的，日文漢字的「角」字中間一豎是不穿的。

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【6】「着」

中文漢字的「着」字的一撇是連筆的，日文漢字的「着」字是分開的，上面一直再下面一撇。

【7】「今」

中文漢字的「今」字是一點的，日文漢字的「今」字是一劃的。

【8】「真」

中文漢字的「真」字是連體且有三橫的，日文漢字的「真」字是分開上下且只有兩橫。

【9】「藤」

中文漢字的「藤」字是右邊從第二劃開始一撇，日文漢字的「藤」字右邊從第一劃開始一撇的。

【10】「內」

中文漢字的「內」字是入字，日文漢字的「內」字是人字。