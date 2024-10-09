日本ADHD女僕Cafe爆紅　一個原因大受歡迎！店主：做嘢慢當人設

ADHD「專注力失調及過度活躍症」相信對大家來說都不陌生，注意力不足及過動的病徵除了在小時候影響學業之外，成人後在職場、人際關係上亦有可能出現問題。日本大阪就有一家女僕Cafe就專門聘請有ADHD和自閉症（ASD）等發育障礙的女性，望為她們提供容身之地。



（YouTube截圖）

雖然近年社會對ADHD和ASD等發育障礙和精神疾病的認識逐漸增多，但患者在生活上仍然會遇上不少挫折。最近日媒《ABCテレビ》日前就訪問了在大阪日本橋的「發育障礙女僕喫茶Star Blossom」，店主花屋乃かや患有ADHD在童年並職場中遇到不少欺凌、騷擾等問題，歷經困難後在3年前創辦咖啡店，希望能為與自己有相似經歷的女性們提供容身之地，同時讓公眾能更認識疾病。

雖然症狀因人而異，ADHD症狀包括難以集中注意力傾聽、不擅長按排順序行事等等。店主花屋乃就分享到自己的記憶力較差，經常剛說完就忘記，也不太懂得把握人際關係的距離感。在中學時代常受到欺凌，曾被同學關在廁所，又收到寫滿「去死」的紙仔。當時因此感覺對生存失去慾望，患上圓禿（俗稱鬼剃頭），沒有甚麼記憶。

店主花屋乃曾轉職高達約20次（YouTube截圖）

進入社會後，花屋乃曾任職設計、廣告、招牌製作、麵包店和新聞等不少工作。其中因為在會議中說錯話，未能建立良好人際關係等原因，轉職高達約20次。她亦經常受到性騷擾及職權騷擾，令她在職場中都感到窒息。

花屋乃在14歲的時候就因有自殺念頭而曾到訪精神科，但當時醫生就指她「沒有精神疾病、只是有藝術天份」。到後來成年時她意識到自己的症狀可能是發育障礙的症狀，才正式被診斷出患有ADHD。

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在了解自己的獨特處之後，花屋乃回想起自己曾在秋葉原一家女僕Cafe工作，是體驗過的多個職場中唯一一個可以安心工作的地方。於是在2021年9月，花屋乃就借「一日店長」形式的店舖開始經營「發育障礙女僕喫茶Star Blossom」。雖然沒有太多任職餐廳的經驗，但意外發現這份工作很適合自己，與其他有發育障礙的女僕們亦相處融洽，體驗到與他人合作的樂趣。於是在2022年9月就搬到大阪日本橋的現址「Cafe・de・Coco」租借落場時間營業。笑指即使說了奇怪的話、做事有一點慢，也能被當作是女僕的角色設定而被客人原諒。

開始經營3年後，Cafe的營業開始步入正軌，隨著到店的顧客增多，花屋乃打算增加營業日數並聘請更多女僕，於是以開設實體店為目標開設眾籌。最終得超額完成目標，店舖也預定會在2024年冬季完成。

據花屋乃所指，Cafe與社會保險和就業過渡支援的組織有關係，能為有需要人士提供協助，又講到希望到訪的客人能得到力量。在Cafe任職的女僕們受訪時亦講到，店舖是她們的容身之所，與一般兼職不同、讓他們感覺到自己被包容。亦有患自閉症客人講到Cafe讓她能安心表現自己。希望「發育障礙女僕喫茶Star Blossom」能夠成為讓公眾更認識ADHD及ASD等發育障礙的的橋樑，減少社會對患者們的誤解和偏見吧。