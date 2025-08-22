日網紅砸137萬整容大改造　公開驚人前後對比照！網民:佢真係需要

隨著社會觀念轉變及醫學技術進步，整形手術在當代社會日益普及，逐漸擺脫過往的禁忌標籤。而日本就有位28歲模特兒兼網紅近日公開分享整容歷程，展示手術前後對比照及影片，更提出「與其購買名牌手袋，不如在一張可愛的臉上才划算」的觀點，引起網民熱烈討論。



圖片來源： X

據綜合報導，28歲模特兒兼網紅「平瀬あいり」從16歲便開始半工半讀，曾從事搬家工人、大樓保安等體力勞動工作，持續儲蓄為整形手術做準備，透露至今已投入2,600萬日圓（約137萬港元）進行全身改造，並直言此舉徹底翻轉她的人生。而在眾多手術項目中，她坦言以削骨手術的恢復過程最為艱難。她強調，如今的外貌不僅是金錢堆砌的成果，更是多年堅持與承受手術痛苦的累積。

平瀬更拋出金句「與其買名牌袋，不如先投資在一張可愛的臉上才划算」、「年輕就是最大的武器，想努力就要趁現在」。不過，這番言論在網絡上引發兩極評價，更登上連登討論區，部份網民認為投資在臉上回報更高，「其實佢冇錯，投資喺塊面度可以賺多十倍名牌袋」、「整得幾好，要多謝醫生」、「做任何事都好過買名牌袋」、「幾認同，整咗人生條路都好行啲，人地主動付出，等我哋（其他人）睇得順眼啲，其實係我哋旁人賺咗。整容都要用錢，身體都要承擔風險，所以人哋整容，我都好尊重，當然唔好整太過分」。

亦有少部份網民質疑，認為沒必要整容「外表雖然能改變，但內在才是關鍵」、「整左容會唔會有身份認同危機？會覺得自己唔係自己？」、「佢係牙有問題咋嘛」。