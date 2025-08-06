日男應好友要求與友妻行房　意外變副業「捐精」20人：好有滿足感

日本一名打工仔，5年前誤打誤撞之下受不育的朋友請求，而與其老婆發生性行為，之後更因發現不少人需要陌生人精子，而在網上繼續提供服務。「精子交易」流行的背後，其實與當地社會因素有關，而這名日本男性亦自覺有貢獻，表示會繼續下去。



日本一名打工仔受不育的朋友請求，而與其老婆發生性行為（《一路向西》劇照）

朋友患無精症求助

《關西電視台》近日報道，一名住在大阪的38歲辦公室文員Hajime（化名）某日收到一個請求，其大學時期的朋友向他透露自己患有無精症，所以無法與妻子生育，而這位朋友居然拜托他與自己老婆進行性行為並懷上小孩。Hajime坦言，「一開始我非常震驚，所以想他們給我時間考慮。起初仍有點懷疑，但上網查了有關無精症的資訊後，發現有很多人和我的朋友一樣，於是幾日後便答應了請求。」

Hajime大學時期的朋友患有無精症，但又有生育壓力（《和我老公結婚吧》劇照）

兩夫婦承諾會將孩子視為已出，三人亦就監護權達成共識後，Hajime便與朋友的妻子發生了性行為，第二年孩子順利出生。初嘗做代父的Hajime，回想當時心情時表示：「老實說我看到孩子出生，心情有點複雜，但朋友的父母好像已經提過很多次想盡快抱孫，所以他笑得很燦爛，也很感激我。」

意外變副業做「捐精者」

見到朋友如此高興的Hajime，抱着「或許還有其他人需要幫助」的想法在社交網開設帳號，尋找需要精子捐贈的人。為了證明身體健康而且不是詐騙，他上傳不同文件，包括傳染病檢查結果，以及自己的大學畢業證書。Hajime指自己每個月都有去做檢查，而每次結果都是陰性，「檢查費用一次大約是$12,000日圓（港幣約$640），不算便宜。」

Hajime與朋友老婆「一擊即中」，第二年孩子順利出生（《BB來了》劇照）

2種捐精方法助20人有後

現時日本沒有法律限制「精子交易」，亦沒有限制國民透過社交媒體宣傳此服務。Hajime表示開設帳號至今已收過20多個請求，7人成功懷孕，其中4人已生子。Hajime透過兩種方式捐精，第一種是「針筒注射法」，他會在咖啡店或類似地方與客戶見面，並將精液注入特製的針筒內。第二種「定時法」則是跟配合客戶排卵期，兩人擇日在酒店發生性行為，務求有最大機會「一擊即中」。客戶可選擇適合自己的方法，而Hajime只會收取交通費及設施費，也不會與客戶簽約。

雖然一開始捐精是受患有無精症的朋友啟發，但Hajime遇得最多的並非有不育問題的夫婦：「聯絡我的大多是女同性伴侶，現時同性婚姻越來越普遍，也明顯多了同性伴侶想生孩子。另外我也收到過單身女性的請求，她們不想結婚，但想要小孩。」他坦言此舉並不是為了賺錢：「當見到客戶懷孕生子時，我覺得很滿足，好像為這社會做出了貢獻，也是我堅持的最大動力。」

Hajime表示聯絡他的大多是日本當地的女同性伴侶（《喜歡妳是妳》劇照）

網民狠批：掛羊頭賣狗肉

然而在網上尋找捐精者亦有風險，Hajime稱最近發現社交網有不少人自稱可捐贈精子，其實只是「掛羊頭賣狗肉」，尋找發生性行為的對象。他聽說有一些所謂捐贈者，除了「呃蝦條」更要求客戶支付高額費用，利用那些渴望生育的人的心理來犯罪。他形容，精子交易的情況之所以有供求是因為「政府沒有做好相關工作」，據了解大部分希望透過捐精受孕的都是同性伴侶或單身女性，但日本政府希望推行的法案，卻將這兩類人排除在外。

Hajime「生育」的小孩越來越多，但他表示對這些孩子並不特別感興趣，「我有在自己的帳號上聲明，也會在我首次收到申請時確認，任何人使用我的精子而懷孕所出生的孩子，我都不會承認是其父親，也不會負起任何經濟上的責任。」他唯一仍有見面的，是當初患有無精症的朋友及其妻子的小孩，但他也不肯定自己未來會否繼續這樣做。

日本政府暫時未有途徑讓同性伴侶或單身女性接受捐精（資料圖片）

醫生：自行捐精有風險

埼玉縣獨協醫科大學的岡田宏博士指出，一般人自行捐精容易會有感染：「在社交媒體上的證據難以判斷可信度，提供輔助生殖技術的機構，亦會要求對捐贈者的精子和卵子進行嚴格檢測，防止傳染病和遺傳病。」例如愛滋病毒（HIV）檢測，就需要兩次結果均為陰性，該樣本才可被使用，岡田直言：「有些人會自行檢測傳染病，但簡單的檢測並沒有意義。」另外將捐贈者的精子或卵子與多人配對並生育，日後亦可能引發不知情的亂倫，例如海外曾有一名捐精者「生育」超過100名嬰兒，造成倫理問題的風險。

資料來源：關西電視台