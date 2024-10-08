華潤堂結業｜2024年13間知名品牌執笠　大渣哥茶記改名再戰加拿大

香港零售業及飲食業掀結業潮，繼昨日知名食店南小館宣布結業後，華潤堂華潤醫藥集團旗下的華潤堂今日（8日）公布，由於業務受到外部不確定的因素，以及各種營運挑戰的影響，將在11月8日關閉香港全線分店。

受港人北上消費及股樓市況差的影響，今年其實有不少大品牌或知名小店都結業，《開罐》整合了今年內結業的品牌，除了有國際知名品牌也撤出香港市場，一些本土的知名小店也不能倖免，令人不勝唏噓......



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1.華潤堂

在1999年於內地成立的華潤堂，以售賣成藥及保健品為主，新冠疫情期間，曾向市民派發連花清瘟膠囊及口罩等抗疫物資。10月8日在社交平台公布，由於業務受到外部不確定的因素，以及各種營運挑戰的影響，決定在今年11月8日關閉香港全線分店。

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2.南小館

於2012年開業，為上海小南國旗下的南小館，標榜是上海菜館，以半開放式上海冷菜和點心廚房作為亮點，高峰時在港曾有逾10間店。有網民早前在Facebook貼出店鋪外告示，發現「南小館」最後一間位於青衣城分店也宣布將於下周日、10月13日結業。

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3.加藤屋

日式牛丼專門店「加藤屋」主打性價比高的日式丼飯，以「大份抵食」見稱，曾於荃灣、太子、深水埗及屯門有4間分店，但繼荃灣、太子及深水埗3間分店結業後，今年３月最後一間屯門分店也正式結業。

加藤屋最出名一名是其牛丼飯，店家更為迎合香港人口味調配出麻辣牛肉飯，於秘制牛肉汁入面加入花椒，吃上去如麻辣湯底。此外和風咖哩飯亦是招牌作超大碗，絶對是糧尾救星。

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4.Bershka

時裝品牌Bershka與Pull & Bear、ZARA同是西班牙連鎖時裝品牌Inditex旗下，繼2023年尾全線Pull & Bear在香港結業後，Bershka也步後塵，荃灣廣場店6月也結束營業，代表Bershka亦全面撤出香港市場。

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5.大渣哥茶記

譚小環同老公蔡強榮（渣哥）2014年喺銅鑼灣開設小食店「渣哥」，後來更開茶餐廳，但今年6月香港的分店全部關閉，而德福店的「渣哥 一九九六」最後一天營業為7月8日。今年8月大渣哥茶記疑在社交平台上公布在加拿大重開消息，9月再出PO表示大渣哥茶記已完成歷史任務，不會在多倫多重開，卻將會開一間名小環茶座的食店，並貼出新招牌相片。

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6.別府九州拉麵

1996年開張，開業28年的別府拉麵，首間麵館設於尖沙咀漆咸道南，以標榜真材實料的九州豬骨湯，及後又研發出地獄拉麵，並設不同辣度級別，俘虜不少嗜辣食客。不過隨着青衣城最後一間分店租約3月期滿將走進歷史，別府麵館執行董事呂惠光曾跟香港01表示，目前經濟不景「計唔掂數」，故決定關門「暫別」，「日後再諗點樣再行返出嚟」。

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7.舒適堡

香港連鎖健身集團「舒適堡」（PHYSICAL)9月全線結業，更鬧出結業前還邀客人簽長約風波，不少市民立即成為苦主。及後由醫療美容集團 perFACE以perFIT品牌接手其中兩間健身中心。在港經營逾30年的PHYSICAL曾與多位藝人有過合作，最為人熟悉的代言人就是天王郭富城（Aaron)，在不少人心目中留過深刻印象。

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8.道頓堀御好燒專門店

日本過江龍「道頓堀御好燒專門店」2017年1月進軍香港，在尖沙咀K11 Art Mall開設首間香港分店，以顧客可親身煎煮各款大阪燒感受DIY樂趣為賣點，曾吸引大批港人排隊光顧。全盛時期開有10間分店，分布在港九新界。惟事過境遷，最後一間位於旺角朗豪坊的分店，已在6月30日悄悄結業，即正式撤離香港市場。

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9.大昌食品

大昌食品的開始最早可追溯至1985年，大昌行集團開設「大昌貿易行食品肉類海鮮特價市場」零售部門，以售賣急凍食品為主，至1992年、即32年前，正式成立「大昌食品市場」，分店開遍布全港各大屋邨，主要提供價廉物美的急凍食品，及後打造「一站式食品專門店」，2014年最高峰在港90間分店，是當時首屈一指的急凍食品，惟今年3月卻宣布28間零售店鋪會全線結業。

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10.日昇玩具店

位於灣仔太原街、屹立30年的玩具店「日昇玩具」，宣布於９月18日結業，令不少玩具發燒友痛惜。灣仔太原街部分是歷史悠久的唐樓，同時也是不少玩具發燒友的尋寶之地，故有「玩具街」之稱。街上本是以賣食品雜貨為主，及後在1990年代開設數間玩具店，售賣不同類別及具收藏價值的玩具，繼而帶來人流，香港電影《三個受傷的警察》、《蘇絲黃世界》亦曾在此取景，旅發局亦有在網站介紹太原街。

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11.振安大押

獲古諮會擬議三級歷史建築、有逾80年歷史的灣仔「振安大押」9月初突然結業。振安大押前身為「其源」當舖，由有「當舖大王」之稱的本地著名商人李右泉所有，後來易手後，1940年代易名為「振安大押」至今。1963年，該舖位被羅氏家族收購買入，羅氏家族成員之一的羅裕積手上亦擁有數間當舖，包括位於西營盤的和昌大押及位於灣仔的同豐大押。

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12.長洲甘永泰魚蛋

有逾40年歷史、位於長洲的魚蛋店「甘永泰魚蛋」，曾被旅發局網站推介，更介紹長洲魚蛋是香港一絕，指店舖經常排起長隊，深受歡迎。店舖主要出售咖哩魚蛋，以及其他種類的肉丸、海鮮丸及三角形的丸子等，惟該店８月中老闆退休最後營業，不少網民也不捨:「傷心，好鍾意佢款魚旦、炸魚肉豆卜」、「去親長洲每次都要食呢一間魚蛋店，打卡」。

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13.總統戲院

位於銅鑼灣謝斐道及景隆街交界的總統戲院1966年開業，最初專播首輪西片，之後曾易手，九十年代停業改建後重開，曾是70後80後的蒲點。不過最終在今年4月30日結業，有影迷表達不捨：「基本上由細到大，係總統戲院嘅長期支持者，舊戲院大戲院到而家新戲院，所以總統執咗真係好可惜。」亦有人稱：「佢係我中學時代嘅回憶，同過好多朋友一齊睇戲嘅地方。」