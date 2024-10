外國人驚問「點解香港夠膽放租呢啲樓」$XXXX極平被狂讚：有良心

香港出名地少人多,房屋大小相對其他地方更是小之又小,近日就有位外國人將北角樓盤截圖,轉發到外國社交平台,質疑「Why ppl are brave enough to post this kind of room for rental?(為什麼有人膽敢發佈這種房間出租?)」,引來極多香港人留言回應「$3500算係咁啦」。



近日有位外國人將FaceBook群組「Find Your Home in Hong Kong」的出租帖文截圖,以「Why ppl are brave enough to post this kind of room for rental?(為什麼有人膽敢發佈這種房間出租?)」為題,轉載到社交平台reddit,其後更被轉載到連登討論區,帖文中的租盤位於北角,步行只需1分鐘便到達北角地鐵站,除了交通方便之外,亦表示「The restaurant are just around the corner(餐廳就在轉角處)」、「Free high speed WiFi(免費高速無線網路)」,更會在公共共享空間提供一周三次家務清潔,放租價亦相對香港其他租盤便宜,只租售$3500。

而帖文亦附上四張配圖,雖然看上去空間並不大,但整體感覺望落乾淨企理,在房間及廁所更有設有窗戶通風,在同等價位在香港可能只能租住無窗劏房,因此引來極多網民在該外國社交平台留言討論,絕大部份網民都認為該價格極為合適,「you know what the alternatives are at this price right(你知道這個價格有什麼替代品嗎)」、「This is unironically cheap? 1 minute from MTR station, expats life are truly different from locals(這豈不是便宜得離譜?距離港鐵站 1 分鐘,外國人的生活與當地人確實不同」、「A clean washroom with separate shower space, a usable kitchen, a bench for computer and a separate room to sleep in, all for 3500 ?! I’ll take it(一個乾淨的浴室、有獨立的淋浴空間、一個可用的廚房、一個電腦凳和一個獨立的睡眠房間,全部花費 3500?我會租它)」、「$3500算係咁啦」、「仲有個窗算好良心啦」。

雖然大部份網民都認為價錢、環境在香港都極為合適,但仍有少部份網民認同樓主,不應將此類型的租盤放售「The comments here telling you how good the room is, shows that there’s surely a demand for it, which is a very depressing situation(這裡的評論告訴你房間有多好,說明肯定有需求,這是一個非常令人沮喪的情況)」、「Because it’s Hong Kong. I just hate everything this city stands for. Luckily for me, I’ll be out of this terrible place in a few months and will never set foot on this place again.Good luck to whoever renting this cage(因為這裡是香港。我討厭這座城市所代表的一切。對我來說幸運的是,幾個月後我就會離開這個可怕的地方,並且永遠不會再踏足這個地方。祝租用這個籠子的人好運」、「有common area都要」。

劏房是將一個單位分割多個小單位出租,價錢相對低廉,一般大約每月在$2000至$6000左右,而根據差餉物業估價署的資料,2024年港島區劏房租金中位數為6,734元;九龍區劏房租金中位數為5,000元;而新界區劏房租金中位數就較低為4,600元;全港劏房租金中位數為5,200元。