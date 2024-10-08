黑白大廚｜廚神IG餐廳名單一文睇清　安成宰三星餐廳香港有分店

Netflix 真人SHOW《黑白大廚》近日全球爆紅，在多區排行榜也打入榜首，20名星級大廚「白湯匙」跟80名無名廚師「黑湯匙」廚藝對決，過程相當緊湊！邊個才是終極廚神即將揭曉，不少追睇的觀眾都想知一眾廚神以及評審的背景以及餐廳所在位置，大家即睇參賽者餐廳名單！



1. 拿坡里美味黑手黨（黑湯匙）

個人IG: @napolimatfia

餐廳IG: @viatoledo_official

擅長煮意大利菜的「拿坡里美味黑手黨」，他在節目中以簡單食材製作出「栗子提拉米蘇」以及在百人宴時全力製作番茄燉飯，也令人印象深刻。他在首爾經營的意式餐廳「Via Toledo Pasta Bar」超高人氣，大家去韓國記得要訂位呀。

2. 三星 (最後8強)

餐廳IG: @tridseoul

「三星」因曾經任職於三間米芝蓮三星餐廳，更在評審安成宰主廚的米芝蓮三星餐廳MOSU工作，實力非凡。除了外表俊朗被指激似宋仲基，他也是首位黑白湯匙對決中勝出的參賽者，現在於首爾狎鷗亭經營高級法式餐廳「트리드trid」，餐廳亦連續三年獲得米芝蓮指南推介！

3. 阿姨無菜單料理一號 (最後8強)

個人IG: 無

餐廳: 즐거운술상

「阿姨無菜單料理一號」以製作韓式美食打入8強，她在首爾東大門經營「韓版omakase廚師發辦，超強的調味功力令兩位評審讚不絶口！

4. 料理狂人 (最後8強)

個人IG: @ynncook

餐廳IG: ＠deepin_seoul

「料理狂人」在第一輪淘汰賽已看到他甚有功架，在第二輪黑白湯匙對決中，懷疑其超強氣勢更令一眾白湯匙不敢選他來挑戰。他現職於法式餐吧「Deepin」，拿手菜有慢煮牛扒、醃製羊扒卷等。

5. 中華料理女神

個人IG: @eunyoungo__o

餐廳: grandmajesticsichuan

身為中廚大師呂敬來的學徒，加上樣子標緻，中華料理女神朴恩影早已是網民熱話。原來「中華料理女神」現在在香港高級川菜餐廳「Grand Majestic Sichuan」做副總廚，該餐廳位於中環，主打四川經典菜餚創新煮法，想試就要快訂位喇~

7. 外送員廚師

個人IG: ＠chulgabangchef

餐廳IG: ＠doryang_restaurant

「外送員廚師」林泰勳（임태훈）因為送外賣接觸到中華料理，他的中菜廳「度量」位於韓國景福宮附近，提供中式料理同火鍋。其招牌菜「八寶丸」更是網民強烈推介，節目播出後吸引了大量顧客，預約爆滿。

8. 撕漫男

個人IG:＠cho__kwang

餐廳IG:@chokwang101

「撕漫男」開漫畫店起家，比賽時竟以漫畫的煮食內容做靈感，將夢幻變為現實，令兩位評審讚嘆，更多番反問是否真的沒跟過師傅。「撕漫男」目前擁有兩間餐廳「朝光201」及「朝光101」，主要售賣泡菜、醃生牛肉、東坡肉等平民韓食。

9.愛德華李（白湯匙）

餐廳IG:610magnolia

韓裔美籍大廚愛德華李曾於2005年在美國料理節目《美國鐵人料理》獲得冠軍，他也曾與廚神戈登拉姆齊擔任料理節目《Culinary Genius》的評審，韓國總統尹錫悅造訪白宮時更負責準備國宴料理。不過愛德華李開的幾間餐廳都在美國，要食好西大家就要行遠小小了。

10.鄭智善（白湯匙）

餐廳IG: 티엔미미(Tian mi mi)는甜蜜蜜

擅長中華料理和港式點心的鄭智善，是韓國中餐大師呂敬來認定的韓國中華料理新一代廚神，比賽中做拔絲糖醋肉拉糖絲的動作絶對技驚四座，及後吃播環節中其製作的麻辣奶油蝦港式點心也得到不少讚賞，有吃播更狂點了七次。鄭智善的餐廳「甜蜜蜜」在江南、弘大都有分店，招牌菜包括「甜蜜蜜炒鐵板」、「魚香丸子茄子」、「麻辣奶油蝦」、「蒜蓉粉絲蒸蝦」等，而最受歡迎的「巨大糯米球」需提前預訂。

11.崔鉉碩

餐廳：CHOI.（쵸이닷）

餐廳地址: 南韓 Seoul, Gangnam District, Dosan-daero, 457 앙스돔빌딩 3층

從一出場已是黑湯匙選手間的明星主廚，其領導才能以及創意均引來參賽者以及評審的讚賞。擁有超過30年廚藝經驗的崔鉉碩目前是韓國高檔CHUI.的行政主廚。

1２.安成宰

餐廳IG：mosuhongkong

身為評審的安成宰，其開設的MOSU更是韓國唯一一間獲米芝蓮三星的餐廳。但原來安成宰主廚早於2022年在香港M+開設姊妹店「MOSU Hong Kong」，餐廳坐擁落地玻璃窗，飽覽維港景色。菜色方面同樣運用時令食材製作出各款精緻料理，午市四道菜輕食套餐$680起有交易，午市每位HK$1,180+10%，晚市則每位$2,180+10%。

13.白種元

youtube : 백종원 PAIK JONG WON

評審白種元在韓國有「國民廚神」稱號，他的餐飲王國The Born Korea在韓國以及海外共有超過2,700間分店，他對香港也情有獨鍾，因為當年亞洲金融風暴時欠下巨債，本有輕生念頭的他抱著一絲希望前往香港，看到很多美食店鋪後，決定重新振作，一步步重回現在的廚神地位。

白種元對香港的愛很深，在首爾開了一家名叫「香港飯店 0410 （홍콩반점0410）」的中華料理店，去年又來香港在公園食兩餸飯，相當親民。最近他旗下燒肉店「新村食堂」（새마을식당）宣佈進駐香港，選址尖沙咀開設近萬呎旗艦店，勢必掀起新一輪韓式燒肉熱潮！