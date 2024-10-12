「暗黑界IU」AV女優艾悠被爆賣原味底褲「買一送一」經理人有回應

AV女優「Aiyo」艾悠因外型神似韓星IU，有著「暗黑界IU」封號。日前有媒體爆料，她先前在網上販售的原味二手內褲，還特別標註「買一送一、每天優惠現貨發售」，遭踢爆是假的！



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據《CTWANT》報導，周刊收到爆料指艾悠在網上販售二手內褲，對此艾悠所屬經紀公司則否認傳聞，強調內容是假消息。而艾悠原味二手內褲的販售連結目前已無效，相同商品疑似改以小號繼續販售。

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