超人氣AV女優宣佈一結婚即時引退　盼30歲做人妻同時公開擇偶條件

日本人氣AV女優河北彩伽（舊藝名河北彩花）憑藉甜美長相與姣好身材，在IG擁有超過106萬人追蹤。而她日前在台北國際會議中心（TICC）舉辦主題為「Our Wedding」的粉絲見面會，除了透露理想型條件，也提到想在30歲結婚，屆時可能就會引退。



河北彩伽日前赴台舉辦見面會，第4次去到台灣的她，表示此次相較於緊張，期待感反而較多。由於見面會是以婚禮為主題，讓入場粉絲當天可幻想自己成為河北彩伽的「新郎」，進行多個遊戲及互動，享受「老公視角」的沉浸式體驗。

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現年25歲的她，被問到若是將來真的結婚，會不會擔心結婚影響到工作？河北彩伽笑說：

「當然會！但我目前想法是以工作為優先，如果真的要結婚的話，工作就會吿一段落了！」



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河北彩伽也提到想在30歲成為人妻，希望將來的老公是只會對自己溫柔的人，且「永遠站在我這邊，會讓我充滿元氣和力量」。

至於心目中憧憬的婚禮需要具備怎樣的元素？河北彩伽表示：

「不用在國外舉辦沒關係，但我希望婚禮現場有很多花花草草，綠意盎然的感覺！」



想挑自己喜歡的場地。

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此外，河北彩伽這次在見面會也將在台上開唱，她坦言以前其實不會在眾人前面唱歌，直到某次被媽媽稱讚「唱歌很好聽」後，她才獲得了勇氣，這次赴台也有為了粉絲特別準備的曲目，還特別去上了專業聲樂老師的課。

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