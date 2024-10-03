《復仇者2》女星宣佈離婚後首度露面　中門大開豪曬身材狀態大勇

撰文：聯合新聞網
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釜山影展來到第29屆，和台灣的連結更甚，今年30多部作品入圍，昨（2）日開幕式上除了宋仲基、車勝元、池昌旭等男神雲集，台灣有楊謹華、陳庭妮出席紅毯爭艷；亞洲電影人獎去年頒給周潤發，今年由日本導演黑澤清拿下，終身成就獎則追頒給已故韓星李善均。

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宋仲基7月宣布老婆Katy懷二胎，有子萬事足的他容光煥發現身紅毯，主演的驚悚犯罪電影《波哥大》今將在影展特別首映上登場。儘管已為人夫、人父，今他一身黑色禮服帥勁不減，和眾星開心在鏡頭前揮手，也不忘照顧現場的粉絲，帶領眾人比臉頰愛心放送可愛模樣，皮膚狀態之好完全看不出年近40。

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開幕片《戰、亂》主演姜棟元、車勝元等人在紅毯上一字排開，氣勢十足，Netflix電影《離別，之後》主演日星坂口健太郎、《普通的家族》的張東健、金喜愛等人也都參與盛會，現場星光熠熠；紀錄片《電影青年，東浩》中擔任旁白的演員藝智苑也踏上了紅毯，而開幕式主持人朴寶英、安宰弘的搭配，也被網友直呼是最萌身高差。

曾演出荷李活電影《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）、《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）的韓國女星金秀賢（Claudia Kim），日前宣布和大3歲的另一半協議離婚，5年婚姻告終，她今天以白色禮服出席盛會，大方露出好身材，看起來神采飛揚。

台劇《影后》楊謹華和陳庭妮與監製丁長鈺、編導嚴藝文一站上紅毯立刻引起眾人注目，楊謹華的鵝黃色禮服讓她的好身材呼之欲出；金馬影后、大陸女星周冬雨壓軸登場，她和印度女星Kani Kusruti、韓國導演李世明共同擔任本屆「新浪潮單元」的評審團。

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【本文獲《聯合新聞網》授權轉載。】

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