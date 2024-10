《復仇者2》女星宣佈離婚後首度露面　中門大開豪曬身材狀態大勇

釜山影展來到第29屆,和台灣的連結更甚,今年30多部作品入圍,昨(2)日開幕式上除了宋仲基、車勝元、池昌旭等男神雲集,台灣有楊謹華、陳庭妮出席紅毯爭艷;亞洲電影人獎去年頒給周潤發,今年由日本導演黑澤清拿下,終身成就獎則追頒給已故韓星李善均。



宋仲基7月宣布老婆Katy懷二胎,有子萬事足的他容光煥發現身紅毯,主演的驚悚犯罪電影《波哥大》今將在影展特別首映上登場。儘管已為人夫、人父,今他一身黑色禮服帥勁不減,和眾星開心在鏡頭前揮手,也不忘照顧現場的粉絲,帶領眾人比臉頰愛心放送可愛模樣,皮膚狀態之好完全看不出年近40。

開幕片《戰、亂》主演姜棟元、車勝元等人在紅毯上一字排開,氣勢十足,Netflix電影《離別,之後》主演日星坂口健太郎、《普通的家族》的張東健、金喜愛等人也都參與盛會,現場星光熠熠;紀錄片《電影青年,東浩》中擔任旁白的演員藝智苑也踏上了紅毯,而開幕式主持人朴寶英、安宰弘的搭配,也被網友直呼是最萌身高差。

曾演出荷李活電影《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)、《復仇者聯盟2:奧創紀元》(Avengers: Age of Ultron)的韓國女星金秀賢(Claudia Kim),日前宣布和大3歲的另一半協議離婚,5年婚姻告終,她今天以白色禮服出席盛會,大方露出好身材,看起來神采飛揚。

台劇《影后》楊謹華和陳庭妮與監製丁長鈺、編導嚴藝文一站上紅毯立刻引起眾人注目,楊謹華的鵝黃色禮服讓她的好身材呼之欲出;金馬影后、大陸女星周冬雨壓軸登場,她和印度女星Kani Kusruti、韓國導演李世明共同擔任本屆「新浪潮單元」的評審團。

