起底圈中隱形親戚關係　金城武姪女竟是「她」曾出全裸不露點寫真

近年來少有作品登上大螢幕、淡出演藝圈的「不老男神」金城武，因低調個性一度被粉絲封為「最具神秘感」的巨星，即便如此、私生活及家人動態仍被外界所關注，近日一段過往的採訪內容再度掀起討論，金城武34歲的姪女曾宇璦（曾馨嬅）過去簽約日本經紀公司後，曾發行「全裸不露點」的大尺度性感寫真，讓金城武一度笑喊不敢看，再度登上熱門話題。



讀書時期就以姣好面容聞名的曾宇璦，2011年就在台灣出道、隔年簽約日本經紀公司後，以「U（ゆー）」的藝名進軍日本，並隨即推出以泳裝為主的首本寫真集《How are U！？》，金城武本人也在受訪被問及此事時，微笑表示自己完全不敢看。

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在《How are U！？》發行後，曾宇璦的第二本寫真集《初めまして！初次見面》也於2014年問世，大方放送性感曲線讓粉絲直呼受不了，在日本擁有高人氣；至於有沒有給叔叔金城武看過作品，曾宇璦則笑稱沒有、因為不敢聽到對方的感想。

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畢業於文化大學、現年34歲的曾宇璦，是金城武同母異父哥哥「阿布拉」的女兒，雖然因家庭紛爭不再有往來，但因為金城武向來照顧曾宇璦姊妹倆，也曾幫忙負擔部分學費，是以即便兩家沒有往來，曾宇璦仍對金城武抱以感激之情。

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