39歲美女主持IG突發文訴情變 嘆道：以後就像陌生人 引網民熱議
撰文：聯合新聞網
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台灣藝人小禎（胡盈禎）近日突在IG限動發文，吐露心中的不滿，疑似感情上出現問題，讓她心灰意冷想要放手，引發外界揣測。
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小禎在IG限動發文寫下，
「我一直學著說愛你！跟你的關係一直說著愛你，一直要跟你親近！你卻一直誤解我！」
「我不相信！你能夠這樣對我，我也能這樣對你！」
還提到「今天我不要了！就這樣像你輕浮的不要了！」似乎想要放手分開，接著透露她12月40歲生日，對方竟要出國，心死的她表示，
「我倆從今以後就像陌生人，但我絕對祝福你！一輩子平安喜樂！被祝福」
過沒多久，小偵又再發一篇限動，寫道「你到底要多少人誤會我不愛你？所以你可以覺得自己很可憐？」受到對方的誤解，讓她感到委屈，而小禎與李進良離婚後，至今身邊有傳出緋聞對象的就是「壁紙小開」丁春霆。
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