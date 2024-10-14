港漂碩士生呻考政府工40次全Fail　1823都見過3次：明明發揮正常

近年有不少人選擇投考政府工希望可以得到「鐵飯碗」，令競爭越來越大。最近有港漂網民就發文分享到自己曾投考海關及文娛中心等多個職位，申請逾40個職位空缺、參與面試測驗最少20次，當中更是面試1823三次，但卻均沒有被聘請......



（資料圖片）

該港漂網民最近在小紅書上開Po「記錄第N次香港公務員投考失敗感想」，分享到他最近投考政府物流服務處的合約常務助理職位，自問在電腦技能測試和面試的時候都有正常發揮，但最後收到的卻仍是不獲錄取的信件。於是向網民求教，「有沒有有經驗的朋友能解釋一下投考不獲錄取通常有哪些原因，好讓我吸取經驗教訓，再接再厲繼續投入到下一次的政府工應聘考試當中嗎？」。

（小紅書截圖）

PO主在其他貼文中透露，自己在9年前來港讀碩士，之後誤打誤撞中在疫情後取得香港永居身份。他從今年2月起「海投」政府工，在各種部門申請了逾40個職位空缺，參與筆試、體能測驗、技能測試、小組討論等面試最少20次，但卻未能收到滿意的offer。

（資料圖片）

當中他投考過港大副學士課程兼職講師、文娛中心兼職帶位員、海關關員及督察等多個職位，回應網民留言的時候亦揭露自己曾投考1823三次，但屢戰屢敗未獲聘請，「明明面試的時候發揮的很正常，但不知為何最後收穫的仍然是拒信」。或許是自己畢業有10年已經超齡，又講到可能需要熟人介紹才會容易入職。同時指不知道是否受到香港經濟大環境不太好影響，投考政府工的候選人越來越多，「由剛畢業二十出頭的大學生到七八十歲白髮蒼蒼的老人家都有」。

（《和解在後》劇照）

這次PO主投考物流署常務助理失敗，有網民就安慰到「這個職位不請有學歷的」，又指有可能是競爭太激烈又或是已有「內定」。亦有人指出PO主這次投考的職位屬於合約職位，並非正式公務員，門檻和工作內容相似，但待遇卻大有不同。建議PO主應嘗試投考一些全年招聘或入職要求較低的長工職位可能會較容易成功，例如助理文書主任（ACO）、文書助理（CA）、客戶服務主任（CSO）和行政主任（EO）等等。