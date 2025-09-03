00後港女寵物店揾工　被批無禮貌求職變罵戰！上網公審反遭圍插

00後又再次「整頓」職場！近日一名港女在網上公審一間寵物店，表示自己向該寵物店求職，惟ＷhatsApp對話中被對方莫名狠批沒有禮貌，結果事件由求職變罵戰。不過，當一眾網民看過事主附上的多張對話截圖後，均一面倒負評反插事主「無禮貌」！



該名網民在連登討論區以「見寵物店兼職突然俾人話冇禮貌」發帖文，指因為學校要求揾實習，故向一間寵物店求職，但事後批評老闆有問題，指起初「好好地」問對方是否請人，「咁我都只係將個要求講出來，佢嫌麻煩唔緊要，你咪唔好請囉，冇啦啦就話人冇禮貌」，又指對方疑似發覺自己理虧，就開始陰陽怪氣和道德綁架，「請唔到人真係要檢討吓自己，網上評分得一星都要檢討吓自己」，更叮囑網民以後揾工幫襯都別去這間寵物店，「小心一個唔覺意就要俾人鬧，而家人地（哋）仲話要全行封殺我啊，人地（哋）好驚驚啊」，更在帖文附上多張她跟店方對話的截圖。

根據對話截圖，樓主一開始已向寵物店查問是否會請兩個人，「part time 我想問你哋請唔請兩個人，因為我哋而家讀緊 pet care 要搵實習，我哋學校有啲資料需要填，而且學校有機會會聯絡你哋」，寵物店老闆不明做實習跟請兩個人有何關係，樓主解釋「因為有兩個人，我同我同學都需要搵實習」，老闆即表示「唔一定請你架喎，咁快有咁多要求」，見對方這樣回覆，樓主即反駁:「所以咪問你囉」。

最終老闆以「你咁無禮貌，又咁多要求，請唔起你」為由拒絶，樓主立即被焫著，「我冇禮貌?我點冇禮貌？你真係搞笑，唔請咪唔請囉」、「我唔知我邊句得罪你，一嚟就話人冇禮貌，唔怪得網上睇你得一星」、「我問咗咁多個 frd 都無人睇出我點無禮貌，再講我哋又唔係等錢洗，只係想一齊做」、「我哋真係唔一定要揀你」等等「還擊」店方。

而對話期間寵物店也有繼續回應樓主指摘，「唔緊要，你繼續保持住你呢個態度，祝你早日搵到工」、「妹妹仔，你折墮到一星都要見我呢份工，你係咪更加要檢討吓呢 」、「你有時間發脾氣講咁多廢話，不如攞啲時間去搵第二份工好過啦！有人肯請你算啦，基本職人情世故同禮貌都冇」、「eq咁低，你都唔係好適合照顧寵物，隻貓捽親你隻狗咬親你咁點算呀?」

網民看畢整個對話截圖後均一面倒負評，「佢真係無禮貌，開頭唔見有打招呼，最基本都講句'你好呀/早晨'」、「CLS 求人返工，好似命令人」、「支持上東張，堅持自己態度良好」、「00後整頓職場系列」，而懷疑樓主未能在討論區上圍爐取暖後已立即刪帖文，惟已被截圖於各大社交平台廣傳。

