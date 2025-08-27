香港跨代貧窮7大殘酷真相　家族無人做公務員都關事！網民:有同感

香港儘管整體較其他城市經濟發達，但跨代貧窮問題依然存在。有網民近日在社交平台詳細分析跨代貧窮的七大成因，引發廣泛討論，指問題根源不僅在於經濟資源不足，更涉及教育觀念及理財模式，不少網民認同「真，父母三代符合晒」。



連登討論區 截圖

近日有網民在連登討論區以「人越大，越識得多窮人，越發覺跨代貧窮係有原因」為題發文，直指「窮人仔女多數都冇乜好結果」，其中更有多個相互關聯的問題，意外令「貧窮」傳承下去，大列7點跨代貧窮的原因。

1. 教育觀念薄弱

網民指出，許多家庭雖然口頭上認同教育重要性，但實際行動上卻缺乏對知識的真正重視，「骨子裏對知識冇敬畏」 、「賺唔到錢、過得唔好，就怪命水唔好、運氣差」，又往往將子女的教育責任推給老一輩照顧「直接丟畀唔識字嘅老人家帶」，寧願自己外出工作賺取短期收入，忽視長期教育投資的重要性。

2. 缺乏社會資本

家庭中缺乏擔任教師、公務員或從商等專業職位的「帶路人」，「一代代都係打工仔女」，長輩因視野局限，對年輕人的創新想法往往採取保守態度，當年輕人有事業想法很容易被潑冷水，「唔好亂嚟啦，我食鹽多過你食米」 ，無形中限制後代的發展可能性。

3. 財務認知不足

對「錢生錢」的理財概念理解有限，主要收入來源依賴體力勞動，對通脹與貨幣貶值的經濟原理並不理解，對投資工具存在誤解，「覺得地產、股票、基金都係投機取巧」。

4. 依賴心態嚴重

養成「靠人」的習慣，年輕時依靠父母，成年後依靠朋友，年老後期望依靠子女，「永遠將希望寄托喺人哋身上」 ，經常將困境歸咎外部因素，缺乏自我反省和主動改變的意識。

5. 缺乏風險意識

年輕時過度依賴體力勞動，忽略職業規劃，甚至染上不良習慣，「染上煙酒賭等壞習慣」，年老時健康出現問題，不僅積蓄不足，更需後輩子女投入大量時間與金錢照顧。

6. 認知視野局限

社交圈子封閉，難以突破原生環境的思維模式，「賭徒個圈子得賭徒，打工仔個圈子得打工仔」 ，缺乏接觸精英階層的機會，難以接觸上層社會，又不重視閱讀學習，世代陷入靠勞力謀生的循環，「都只能賣勞力同時間為生」。

7. 人脈資源稀缺

社會網絡薄弱，缺乏能夠提供機會與指導的關鍵人脈。在面臨困境時，難以獲得有效的支持與幫助。

而帖文一出後引來極多網民留言討論，不少網民都認同樓主的觀點，「好似講緊本人屋企咁」、「仲要依啲人通常鍾意『賴人賴物』、『受害者心態』！」、「長輩冇膽識，仲要乜都潑冷水先，明明自己乜都唔識仲喺到指點江山」、「我唔鍾意你出post講我」、「好似講緊我老母」、「真，父母三代符合晒」、1最有同感，長輩冇膽識，仲要乜都潑冷水先，明明自己乜都唔識仲喺到指點江山。」

亦有網民不算認同樓主觀點，認為年輕人自己也有責任，成年後可以擺脫原生家庭，「其實成日諗呢啲嘢有咩用」 、「有無識下有錢人，知道點解佢哋有錢？好似更重要喎」、也有網民認為跨代貧窮的直接原因是試錯成本，「富人嘅子女可以不斷試, 試到走啱條路，窮人嘅原生家庭比唔倒第2次機會下一代去做backup，失敗一次就落地獄，成本太高導致窮人嘅下一代唔敢試，冇開始完全就冇結果。」你又如何看呢?