政府工｜考公務員過五關斬六將？港人呻1事難堅持:似唐三藏取西經

政府工不僅人工高、出糧準時，而且福利好，工作穩定甚少裁員，是香港人心中的筍工。要入職政府部門其實唔容易，近日就有位網民大吐苦水，表示考政府工要過五關斬六將，更稱是唐三藏取西經。



近日就有一位網民在連登討論區以「我發現投考公務員嘅過程其實都幾漫長」為題，大吐苦水認為投考過程非常漫長，無論是紀律部隊或政府文職，都要「過五關、斬六將」，當整個投考過程完成到正式入職，整個過程至少一年左右，認為與私人工相對簡單快捷的見工過程大相逕庭。

而樓主亦在留言補充指，雖然在正式入職後不用擔心中年危機，即使經濟蕭條，公務員依然照跳point加人工，「憑呢點真係性價比高」 ，但整個等待過程漫長且煎熬，如同「唐三藏取西經」一樣艱難，加上等待通知的時間漫長，「唔怪得有人話一日未正式通知你Fail，出Fail電郵都未係玩完，仲係繼續緊」，假設整個等待過程是失業，或「一味只等公務員結果」，相對上極難堅持，「真係可以餓死了」。

帖文一出引來極多網民留言討論，大部份網民都認為一切等待都是值得的，「加油，入到去就可以hea，辛苦嘅只有入到去之前」、「入到去就可以hea，三年試用期、三年合約期」、「做到10年左右，之後啲假多到唔知點用，到時去日本去到悶」、「不嬲當一至兩年入職，做住嘢考，考到咪走囉」，亦有人建議樓主加入「外賣師」，可以一邊工作一邊投考公務員，時間彈性又可以減輕經濟壓力。

亦有少部份網民留言反駁，指公務員根本談不上是「hea工」，即使成功入職，也未必如預期般穩定輕鬆，「好多人入到去發現自己唔適應主動離開」、「做做下就失去考公務員既興趣」。亦有人質疑公務員福利已大不如前，以醫療為例，公務員及其家屬僅享有免費急症、街症及牙科等基本服務，「大病又係同普通市民一樣，要靠買醫保睇私家」。