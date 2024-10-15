排公屋等到傻？網民要求房署輪候改制　列3大建議改善：離晒地！

香港地少人多，想要成功上樓並非易事。即使申請公屋，輪候時間往往也是以數年起。日前有網民就開Po要求房屋署更改輪候機制，提出3大建議改善「遊戲規則」，引起網民熱論。



最近有網民於Facebook群組「公屋討論區」上發貼文指房屋署應改變輪候公屋的制度，講到現下物價上升「家下乜都貴晒，買斤菜都要15蚊！」。提議應將收入限額提高10%，降低轉地區的機會至1次，並且在撇除凶宅的情況下只可以有2次重新編配的機會；認為現在的「遊戲規則」並不完善。

(Facebook截圖)

貼文引起網民熱議，當中有網民同意樓主的看法，覺得有3次編配機會的做法過時，「最好一次過俾唔同邨三間揀」、「派一次就收工」。但亦有網民指出這個做法下一個申請人就會鎖定三間公屋, 同時間獲派人士也會變成只有3分之1。也有網民講到「住得公屋 , 唔到自己揀，自己揀就梗係買私人樓」，不應有太多要求。不過亦有人認為現行「3改2」的做法較「人性化」。

另外有網民亦房署應降低申請門檻, 指單人每月入息限額$12940「完全離晒地」，建議可以改將公屋租金與入息掛勾，改為在基本月租外，加上一年一度收取入息一定百分比的收費方法。又有網民提出應要求全數住戶在港長期住滿7年，在各區興建單身人士及長者宿舍，要求單身長者搬屋等做法，務求讓輪候人士更快上樓。

（《香港愛情故事》劇照）

申請公屋資格及流程

按房屋署網站資料顯示，申請公屋時要求申請者必須年滿18歲或以上，本人及家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權，配屋時申請表內必須有至少一半成員在香港居住滿7年，也不能擁有香港任何住宅物業。至於每月總入息和總資產淨值限額方面，現行1人家庭入息限額為$12940、資產限額$286,000，2人家庭入息限額$19,730、資產限額$387,000，而3人家庭入息限額 $24,740、資產限額$505,000。

申請人填寫及遞交申請表格後，房屋署便會對申請表及文件進行初步審核。若核實合資格，申請者就會收到由房屋署發出印有申請編號及登記日期的藍卡作確認。之後房委會將再約見申請人及家庭成員進行詳細資格審查以核實編配資格。然後便會進入輪候的環節，由電腦隨機編配單位，成功獲得配位後就可以辦理入伙。

據房委會今年公布最新公屋輪候數字，截至6月底，過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間下跌0.2年至5.5年，當中長者一人申請者的平均輪候時間回落0.1年至3.7年。