森美遊日酒店房被臨時取消　旅遊達人項明生教網站訂房3招自保！

日前商台DJ森美在IG緊急求助，指自己跟太太遊日，到大阪時竟收到酒店訂房平台通知房間預訂已被取消，結果晚上10時仍在大阪街頭拖著行李找酒店。事件引來網民熱議，而旅遊達人項明生今早 （14日)接受商台訪問時拆解為何森美已付費仍被取消房間，以及教授大家若在旅遊平台訂房，必須有三招自保，以免旅遊途中掃興。



IG@sammy903

據森美日前（１２日)在IG上透露，他與太太陳雅嫻到日本旅行，原先已在中介網站預訂酒店兼付款，但到達大阪後，入住當日下午卻臨時收到電郵通知指房間沒有了，即使他去酒店櫃枱跟職員爭論都無果，適逢日本連假，他找遍附近多處都已爆滿，至晚上十時仍流落街頭揾酒店，至最後才在朋友幫助下找到一間酒店房暫住，在IG報平安：「爭啲真係要7街瞓」。

香港人最愛去旅行，但網上也不時聽到有人投訴在旅遊平台訂房後被無故取消，究竟有何方法可以避免類似情況?曾在台灣擔任連鎖酒店行銷總監的旅遊達人項明生，分別在其IＧ和今早商台節目《在晴朗的一天出發》中受訪表示，他過往也曾透過旅遊中介網站訂房，但到達酒店後對方卻找不到確認號碼的情況出現。

IG@sammy903

他續指，一般顧客在旅遊中介平台預訂酒店後，酒店未必會即時預留房。中介平台會先問酒店「hold起間房」，但不會直接向酒店付款，通常要等一段時間才付款，而這段期間酒店有機會將房間以更高價租出，所以有機會酒店單方面臨時取消訂位。

項明生指，酒店永遠都想自己賣房，「OTA（旅遊中介網站）佣金好高，酒店一向都唔係好鍾意接OTA嘅單。」他在IG補充指，在貨源緊張的時候，例如連續長假，特別是大阪這些入住率高達100%的旅遊城市，酒店並沒有分房間給OT A，但OT A系統已經自動出了confirmation給顧客，於是就出現了森美的情況啦！

旅遊達人項明生 (資料圖片)

由於酒店有最終決定權，所以他建議市民較安全的方法，第一，直接在酒店官網訂；第二，是在中介網站預訂後，再寄一封電郵給酒店確認是否已有相關預訂。第三，他又建議市民訂房前應「貨比三家」，比較下不同中介網站的選項，並先看看酒店官網的資訊，若相關房類在酒店官網都無房，在中介網站卻有，就要特別留神，因為就算最後能入住，都有機會被安排位置較差的房間。

此外，台灣旅遊作家943也曾建議，大家除了跟飯店確認外，最好直接告知酒店預計的抵達時間，尤其若搭晚班機就一定要特別提醒酒店，因為酒店可能會以為旅客不去住宿，並將房間給其他旅客。