慳到盡？KOL教搭UO一招三步免費一齊坐！網民讚:分開check-in都得

與家人朋友去坐飛機去旅行，當然會想一齊排排坐，但奈何航空公司揀位一起坐是需另加收費，近日就有幾位KOL在社交平台分享用一招破解香港快運網上揀位系統，不用額外付費讓同行四人一齊坐，引來極多網民留言討論，更有網民實測後表示成功，即使分開check-in也能免費一齊坐！



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近日KOL肥姨姨在Instagram及threads 社交平台上傳一則連續影片，並以「搭飛機就係要一齊坐嘛」為題，分享自己與KOL肥蛙、餐肉的免費揀位的成功經驗，表示香港快運買機票便會自動分開座位，如果想與家人朋友一齊坐，一般都需要額外加錢選擇心儀位置，而最近流傳一種方法讓你不用加錢都能一齊坐，肥姨姨就與其他KOL實測記錄飛往韓國的班次，是否如網上流傳一樣，用一招免費揀位。

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在連續影片中，首先需要聚集同行朋友在凌晨時間上網購票揀位，分單頁面亦需要同步點擊，「我哋永遠都要喺同一版」、「大家係咪喺check行李嗰版」，在點擊下一版確認座位時，需要四人同時點擊，其後同行四人超緊張確認座位號碼「我39C、我39E、我39D，我39B」，4人成功破解UO揀位系統，系統將四人自動排成一排一齊坐，亦無需額外為揀位額外付費，蛙姐亦在留言回覆連續影片表示「慳咗$240」。

連續影片引來極多網民留言回覆，不少網民都留言分享表示招數極有用，「以後唔使俾揀位費了」、「咁都得？學會了」、「一齊坐一排就係開心」、「非常好，多番個理由坐UO」、「我剛從曼谷回來，嚟同去都實測咗，真係分開check-in都一齊坐」、「比UO見到又會諗屎橋令你冇得一齊坐」、「唔係錢既問題，而係一齊破解到呢野」、「等睇UO 嘅派位algorithm 改成順序加一格」。但亦有部份網民認為此招數有點無謂，到達機場check-in便能夠一齊坐「俾少少錢算啦」、「去到機場先check-in，唔係都會連坐咩？」、「其實早啲去機場，你一齊去櫃檯check-in，都俾你一齊坐啦，唔使加錢」。

HK Express官網

乘坐香港快運想更改座位需要額外收費，收費金額按照不同航線及更改座位方式而有所不同，但在機場櫃檯或在機上更改座位的金額均為標準座位收費$100 ，前排座位收費$145 ，而舒適空間位則需要$260，2至11歲小童除了機上更改座位需額外收費外，可免費選擇座位。