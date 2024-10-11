《孤獨的美食家》拍足12年豆瓣超好評　松重豐為劇喪食靠3招不胖

日本吃播長壽劇《孤獨的美食家》最新一季《各自孤獨的美食家》由主演松重豐親自構思企劃，除了五郎之外，還有不同職人加入「孤獨的美食家」行列，以不同視角展現獨自一人的幸福用餐時光，新穎的企劃讓觀眾期待不已。



首集特別來賓也曝光，由諧星組合「爆笑問題」成員太田光演出中華料理餐館的大廚，身為《孤獨的美食家》忠實觀眾的他，表示能實際參與節目感到相當榮幸開心，還因此與松重豐成為朋友，並透露2人在劇中會以「背影」交流互動，將會相當有趣。

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《孤獨的美食家》是出道超過40年松重豐首度主演的日劇，沒想到一演就是12年，雖然他曾在多次受訪時透露自己不懂為何觀眾喜歡看一個大叔吃飯，也想過要放棄不拍，但曾有生病的觀眾告訴他，原本身體不舒服沒有食慾，看到五郎吃飯之後就變得吃得下了，讓他感到驚訝，也覺得這個角色很有意義，表示只要還能演，就會繼續努力下去。實際上松重豐跟料理也小有淵源，大學時期曾在中華料理餐廳打工的他，跟老闆娘學了一手包餃子的好功夫，笑稱自己應該是：

「日本娛樂圈包餃子第一人。」



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由於拍攝行程相當緊湊，有時一天要拍好幾家店，原本食量不太、光是餐前小菜就會吃飽的松重豐，拍攝前一天晚上會刻意不進食，表示：

「餓到拍攝時才吃，這樣好吃才會寫在臉上。」



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有時不小心吃太多，拍攝後的2天，還會只吃健胃整腸的藥來調整，加上堅持每天散步、做滾輪運動，「變胖」這個職業傷害完全沒在他身上出現。除了食量跟角色相反，愛喝酒這件事也跟永遠只點茶佐餐的五郎設定不同。



松重豐透露，拍攝時吃到好吃的料理，心裡很常會想如果配酒就更好了，因此如果有碰到喜歡的店家，松重豐會在播出前帶家人再訪、如願以償的點酒來喝，還透露自己最喜歡的定番組合是「啤酒配餃子」。

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