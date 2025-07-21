ERB再培訓課程｜新增AI應用課程　每月津貼達$8000附11大課程

政府將僱員再培訓局會重新定位，不設學歷上限全民培訓，增加最少15,000個年度總學額，即有學位的朋友仔有需要都可以入讀。《開罐》為大家整合資料，挑選出11個熱門課程，不少課程更是就業掛鈎，失業人士報讀可享有津貼！



現時僱員再培訓局（ERB）提供涵蓋28個行業約700項培訓課程，適合不同社群例如青年、婦女、「後50」（50歲或以上人士）、少數族裔人士等，除了失業人士免學費，當中為期7天或以上的「就業掛鈎課程」均設有再培訓津貼，每月上限金額更達8,000元。而且ERB正式不設學歷上限，即使擁有大學學位，仍能申請ERB課程，究竟再培訓課程有咩係熱門科目？

資料圖片

僱員再培訓局（ERB）課程｜1.物理治療助理基礎證書

課程資料

訓練期：144小時

課程編號: YT093DS

課程類別: 就業掛鈎課程

培訓機構: 仁愛堂有限公司

查詢電話: 2155 2885

課程目標

讓學員掌握物理治療護理相關工作的基本知識和實務技能，協助學員入職物理治療助理工作。

入讀資格

(a)中五學歷程度；或

(b)中三學歷程度及兩年或以上工作經驗；及

(c)具就業意欲；及

(d)對物理治療護理工作有興趣；及

(e)須通過面試

課程內容

行業介紹、多個技能及知識訓練包括: 常見骨骼／關節／神經系統疾病；物理治療儀器、運動器具、輪椅及助行器的簡介及操作、預防摔跌的方法、扶抱及轉移技巧、被動式運動、伸展運動及肌力鍛煉等。

僱員再培訓局（ERB）課程｜2.中醫診所助理基礎證書

課程資料

訓練期：216小時

課程編號: CS153DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構: 香港職業發展服務處有限公司

查詢電話: 3165 8870

課程目標

協助學員認識中藥配劑基礎概念、掌握正確的配藥流程、了解中藥倉存及診所舖面管理模式，以入職中醫診所助理或相關工作

入讀資格

(a)中三學歷程度，或中一學歷程度及具兩年工作經驗；及

(b)能閱讀及理解中文；及

(c)須具備就業意欲；及

(d)對中醫診所助理工作有興趣；及

(e)須通過面試

課程內容

行業簡介、中醫基礎概念、中藥配劑基礎概念、中醫診所實務認識、現代中藥製劑學概念、緊急情況處理認識等。

僱員再培訓局（ERB）課程｜3.醫護支援人員(臨床病人服務)基礎證書

課程資料

訓練期:204小時

課程編號: FS024DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構: 香港童軍總會童軍知友社

查詢電話: 2957 6495

課程目標

讓學員掌握擔任醫護支援人員（臨床病人服務）的知識、技巧及溝通能力；協助學員建立信心，提高就業能力，以應付行業的入職要求。

入讀資格

(a)完成中三學歷程度人士；及

(b)能明白簡單英文；及

(c)具就業意欲；及

(d)對病人護理工作有興趣；及

(e)須通過面試

課程內容

行業簡介、技能訓練包括：病人營養及餵食技巧病人入院、出院及轉送技巧，協助病人預備X光檢查及接受心電圖測試的技巧安全扶抱、體位擺放、轉移技巧及有關輔助器材、約束物品的使用、收集化驗樣本、尿液檢驗基本技巧、舒緩治療及屍體處理等。

僱員再培訓局（ERB）課程｜4.職業治療助理基礎證書

課程資料

訓練期:144小時

課程編號: FC031DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構: 香港婦女中心協會有限公司

查詢電話: 26549800

課程目標

讓學員掌握職業治療護理相關工作的基本知識和實務技能，協助學員入職職業治療助理工作。

入讀資格

(a)中五學歷程度；或

(b)中三學歷程度及兩年或以上工作經驗；及

(c)具就業意欲；及

(d)對職業治療護理工作有興趣；及

(e)須通過面試

課程內容

行業介紹、解剖學– 人體活動科學及人體生理學的基本概念、扶抱及步行技巧、日常生活活動訓練技巧、 運動、復康及扶抱技巧、骨科復康及助行器的使用、求職技巧等

僱員再培訓局（ERB）課程｜5.咖啡調製員基礎證書

課程資料

訓練期:160小時

課程編號: FC033DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構: 香港婦女中心協會有限公司

查詢電話: 26549800(粉嶺)、2338 4366(薄扶林)

課程目標

讓學員認識基本的咖啡知識及文化，調製基本咖啡及其他飲品的技巧；以協助畢業學員入職相關的工作。

入讀資格

(a)中三學歷程度；或

(b)小六學歷程度及具兩年或以上工作經驗；及

(c) 具就業意欲；及

(d) 對咖啡調製工作有興趣；及

(e) 須通過面試

課程內容

咖啡的文化及歷史、種類、烘焙方法、咖啡沖煮與調製的方法及技巧、咖啡店的運作 咖啡調製員的角色、茶葉種類及花茶沖泡方法等

僱員再培訓局（ERB）課程｜6.金融證券投資證書

課程資料

訓練期:272小時

課程編號: VT094DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構: 職業訓練局

查詢電話: 3719 6600

課程目標

讓學員認識基本證券及期貨規例，了解金融市場的運作，認識為客戶提供證券分析及風險管理服務的知識和技巧，以入職金融投資顧問服務或相關工作。

入讀資格

(a)18歲或以上；及

(b)中六學歷程度；或中五學歷程度，以及

(c)具兩年或以上工作經驗；及

(d)具就業意欲；及

(e)對證券投資工作有興趣；及

(f)須通過面試

課程內容

行業概況、基本證券及期貨規例、金融市場、證券知識

（課程資料均以培訓機構最新公布為準）

僱員再培訓局（ERB）課程｜7.美甲師基礎證書

課程資料

訓練期:120小時

課程編號: CT204DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構: 港專機構有限公司

查詢電話: 2783 7611

課程目標

讓學員認識及掌握美甲師的基本知識及技巧，包括明白本港美甲業的行業文化及要求，掌握顧客服務知識及技巧；並能在督導下，運用所學的知識及技巧，替顧客進行修甲、美甲等服務，從而協助畢業學員入職美甲相關工作。

入讀資格

(a)中三學歷程度，或小六學歷程度及具兩年或以上工作經驗 ；及

(b)能閱讀及書寫一般中文；及

(c)具就業意欲； 及

(d)對美甲工作有興趣 ；及

(e) 須通過面試

課程內容

課程簡介、技能訓練、個人素養、求職技巧、課程評核

（課程資料均以培訓機構最新公布為準）

僱員再培訓局（ERB）課程｜8.生成式人工智能商業應用證書（兼讀制）

訓練期

18小時（晚上7時至10時）

課程編號

PE193EG

課程類別

非就業掛鈎課程

培訓機構

香港城市大學專業進修學院（尖東教學中心)

查詢電話

3442 6359 （需親身報名）

+ 1

課程目標

讓學員掌握生成式人工智能工具的商業應用技巧，以提高日常工作效率。

入讀資格

(a)中六學歷程度；或

(b)中五學歷程度及具兩年或以上工作經驗；及

(c)通過電腦入學測試

課程內容

主要是技能訓練，包括:

1. 基礎知識和工具介紹，例如ChatGPT、DALL-E、Midjourney、Copilot、Canva、 Gemini、Chatbot 等，瞭解提示 (Prompt) 的基本技巧及製作有效提示 (Effective Prompts) 的重要性

2. 生成式人工智能工具應用技巧，包括:

辦公室應用：文字生成 (包括書信、翻譯、報告、會議紀錄、排程等)

圖像生成處理 (包括圖像、社交媒體圖形、海報等)

影片生成製作 (包括音樂製作、配音、字幕、剪輯等)

顧客服務 (如：聊天機械人)、市場營銷 (如：社交媒體管理)、人力資源管理 (如：招聘) 及基本商業數據分析等

全期學費：

豁免學費 (沒有收入或每月收入為$14,000或以下)

$675 (高額資助學費 - 每月收入為$14,001至$22,000)

$2,250 (一般資助學費 - 每月收入$22,001或以上)

(出席率達80%及通過課程評核方可獲發畢業證書。)

（課程資料均以培訓機構最新公布為準）

僱員再培訓局（ERB）課程｜9. 保健按摩基礎證書

課程資料

訓練期：224小時

課程編號: SB002DS

課程類別: 殘疾及工傷康復人士課程

培訓機構: 香港盲人輔導會

查詢電話: 3723 8895

課程目標

讓學員認識及掌握保健推拿及足部保健按摩的基本知識及技巧，以應付業內人力需求，他們會明白行業文化及要求，並掌握顧客服務知識及技巧，並認識清潔衞生的概念及其重要性，及修畢課程後，學員能符合行業基本水平，從而入職有關工作。

入讀資格

(a)中六學歷程度；或

(b) 能閱讀及理解中文；及

(c) 須未曾修讀僱員再培訓局的「足部按摩再培訓課程」、「保健推拿再培訓課程」或相關就業掛鈎課程；及

(d) 須具備就業意欲；及

(e)須通過面試入學試

(f)對保健按摩工作有興趣

課程內容

行業介紹、多個技能及知識訓練包括: 人體生理結構、中醫基礎概念簡介，按摩禁忌及按摩師自我保健方法、坐式頭肩頸按摩手法練習，足部反射區理論、陰陽五行及人體解剖理論的應用等。

僱員再培訓局（ERB）課程｜10. 旅遊顧問證書

課程資料

訓練期：158小時

課程編號: CT308DS

課程類別: 就業掛鈎課程

培訓機構: 港專機構有限公司

查詢電話: 2783 7611

課程目標

讓學員掌握從事旅行社旅遊顧問的各項職能範疇、專業知識及實務技能，以入職成為旅遊顧問或投身相關工作。

入讀資格

(a) 中六學歷程度；或中五學歷程度及具兩年或以上工作經驗；及

(b) 具有電腦基本操作知識；及

(c) 具就業意欲；及

(d) 對旅遊顧問工作有興趣；及

(f)須通過面試

課程內容

行業簡介、旅遊諮詢及銷售、旅遊運作、顧客服務、資訊科技應用及支援、個人素養、求職技巧、課程評核

僱員再培訓局（ERB）課程｜11. 初級美容師基礎證書

課程資料

訓練期：180小時

課程編號: MD015DS

課程類別: 就業掛鈎課程

培訓機構: 香港人才培訓中心有限公司

查詢電話: 2394 6808

課程目標

讓學員認識及掌握助理美容師的基本知識及技巧 ，以應付業內人力需求，讓學員明白本港美容業的行業文化及要求 ，並掌握顧客服務知識及技巧 ；協助畢業學員入職有關工作 ，例如初級或助理美容師 。

入讀資格

(a) 中三學歷程度，及

(b) 能閱讀及書寫一般中文；及

(c) 略懂英語及普通話；及

(d) 具就業意欲；及

(e)對美容工作有興趣

(f)需通過面試

課程內容

技能訓練、職業會話、個人素養、求職技巧、課程評核