施政報告｜ERB再培訓課程不設學歷上限　10大熱門課程一文睇清

特首李家超剛發表施政報告，其中一項是將僱員再培訓局會重新定位，明年初開始不設學歷上限全民培訓，增加最少15,000個年度總學額，即有學位的朋友仔有需要都可以入讀。《開罐》為大家整合資料，挑選出10個熱門課程，不少課程更是就業掛鈎，失業人士報讀可享有津貼！



現時僱員再培訓局（ERB）提供涵蓋28個行業約700項培訓課程，適合不同社群例如青年、婦女、「後50」（50歲或以上人士）、少數族裔人士等，除了失業人士免學費，當中為期7天或以上的「就業掛鈎課程」均設有再培訓津貼，每月上限金額更達8,000元。究竟再培訓課程有咩係熱門科目？

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僱員再培訓局（ERB）課程｜1.物理治療助理基礎證書

課程資料

訓練期：144小時

課程編號: YT093DS

課程類別: 就業掛鈎課程

培訓機構: 仁愛堂有限公司

查詢電話: 2155 2885

課程目標

讓學員掌握物理治療護理相關工作的基本知識和實務技能，協助學員入職物理治療助理工作。

入讀資格

(a)中五學歷程度；或

(b)中三學歷程度及兩年或以上工作經驗；及

(c)具就業意欲；及

(d)對物理治療護理工作有興趣；及

(e)須通過面試

課程內容

行業介紹、多個技能及知識訓練包括: 常見骨骼／關節／神經系統疾病；物理治療儀器、運動器具、輪椅及助行器的簡介及操作、預防摔跌的方法、扶抱及轉移技巧、被動式運動、伸展運動及肌力鍛煉等。

僱員再培訓局（ERB）課程｜2.中醫診所助理基礎證書

課程資料

訓練期：216小時

課程編號: CS153DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構: 香港職業發展服務處有限公司

查詢電話: 3165 8870

課程目標

協助學員認識中藥配劑基礎概念、掌握正確的配藥流程、了解中藥倉存及診所舖面管理模式，以入職中醫診所助理或相關工作

入讀資格

(a)中三學歷程度，或中一學歷程度及具兩年工作經驗；及

(b)能閱讀及理解中文；及

(c)須具備就業意欲；及

(d)對中醫診所助理工作有興趣；及

(e)須通過面試

課程內容

行業簡介、中醫基礎概念、中藥配劑基礎概念、中醫診所實務認識、現代中藥製劑學概念、緊急情況處理認識等。

僱員再培訓局（ERB）課程｜3.醫護支援人員(臨床病人服務)基礎證書

課程資料

訓練期:204小時

課程編號: FS024DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構: 香港童軍總會童軍知友社

查詢電話: 2957 6495

課程目標

讓學員掌握擔任醫護支援人員（臨床病人服務）的知識、技巧及溝通能力；協助學員建立信心，提高就業能力，以應付行業的入職要求。

入讀資格

(a)完成中三學歷程度人士；及

(b)能明白簡單英文；及

(c)具就業意欲；及

(d)對病人護理工作有興趣；及

(e)須通過面試

課程內容

行業簡介、技能訓練包括：病人營養及餵食技巧病人入院、出院及轉送技巧 協助病人預備X光檢查及接受心電圖測試的技巧安全扶抱、體位擺放、轉移技巧及有關輔助器材、約束物品的使用、收集化驗樣本、尿液檢驗基本技巧、舒緩治療及屍體處理等。

僱員再培訓局（ERB）課程｜4.保健員證書

課程資料

訓練期:312小時

課程編號: SK088DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構: 香港聖公會麥理浩夫人中心

查詢電話: 24232993

課程目標

讓學員掌握在院舍照顧長者所需的健康護理知識、技巧及溝通能力；協助學員建立信心，提高就業能力，以投身保健員工作。

入讀資格

(a)完成中五學歷程度或已完成社會福利署認可的「護理員進階訓練證書」課程；及

(b)符合社會福利署訂定的保健員牌照發牌條件*；及

(c)具就業意欲；及

(d)對長者護理工作有興趣；及

(e)須通過面試

課程內容

行業介紹、技能訓練包括:長者的生理及心理變化、如何協助長者適應安老院生活、生命表徵量度、記錄及監察腹膜透析法之認識、失禁護理技巧及尿喉的處理、壓瘡的預防及護理 復康用具及器材的使用、安全扶抱及轉移技巧等。

僱員再培訓局（ERB）課程｜5.職業治療助理基礎證書

課程資料

訓練期:144小時

課程編號: FC031DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構: 香港婦女中心協會有限公司

查詢電話: 26549800

課程目標

讓學員掌握職業治療護理相關工作的基本知識和實務技能，協助學員入職職業治療助理工作。

入讀資格

(a)中五學歷程度；或

(b)中三學歷程度及兩年或以上工作經驗；及

(c)具就業意欲；及

(d)對職業治療護理工作有興趣；及

(e)須通過面試

課程內容

行業介紹、解剖學– 人體活動科學及人體生理學的基本概念、扶抱及步行技巧、日常生活活動訓練技巧、 運動、復康及扶抱技巧、骨科復康及助行器的使用、求職技巧等

僱員再培訓局（ERB）課程｜6.咖啡調製員基礎證書

課程資料

訓練期:160小時

課程編號: FC033DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構: 香港婦女中心協會有限公司

查詢電話: 26549800(粉嶺)、2338 4366(薄扶林)

課程目標

讓學員認識基本的咖啡知識及文化，調製基本咖啡及其他飲品的技巧；以協助畢業學員入職相關的工作。

入讀資格

(a)中三學歷程度；或

(b)小六學歷程度及具兩年或以上工作經驗；及

(c) 具就業意欲；及

(d) 對咖啡調製工作有興趣；及

(e) 須通過面試

課程內容

咖啡的文化及歷史、種類、烘焙方法、咖啡沖煮與調製的方法及技巧、咖啡店的運作 咖啡調製員的角色、茶葉種類及花茶沖泡方法等

僱員再培訓局（ERB）課程｜7.寵物護理員基礎證書

課程資料

訓練期:252小時

課程編號: CT296DS

課程類別：青年培訓課程

培訓機構: 港專機構有限公司

查詢電話: 3194 6016

課程目標

讓學員認識寵物成長發展及日常照顧技巧、常見疾病及護理方法，以協助青年人入職成為寵物護理員。

入讀資格

(a)17至24歲；及

(b)中五或以上學歷程度；或

(c)持有由僱員再培訓局頒發的「寵物美容助理基礎證書-青年培育計劃」證書或同等資歷；及

(d) 對寵物護理工作有興趣；及 具就業意欲；及 須通過面試

課程內容

行業概況、技能訓練包括認識常見寵物體格發展及特性、常見寵物成長階段的認識、寵物日常基本照顧及護理技巧、寵物常見疾病護理、犬隻行為訓練、寵物善終服務概念、工作體驗等

僱員再培訓局（ERB）課程｜8.寵物美容及店務助理基礎證書

課程資料

訓練期:148小時

課程編號: SJ028DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構: 聖雅各福群會

查詢電話: 3572 0644

課程目標

讓學員認識寵物店日常店務知識、顧客服務及銷售技巧，並理解及運用寵物沖洗、造型及修剪的基本知識及技巧，以協助學員投身寵物美容及店務工作。

入讀資格

(a)小六學歷程度；

(b)須通過面試；及

(c)對寵物美容及店務工作有興趣；及

(d)具就業意欲

課程內容

行業簡介、技能訓練包括寵物美容用品及工具認識、沖洗技巧、貓/犬造型及修剪技巧認識、顧客服務及銷售技、貨品管理及收銀程序、店舖管理

僱員再培訓局（ERB）課程｜9.標準保安及物業管理基礎證書

課程資料

訓練期:128小時

課程編號: HT001DR

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構: 香島專科學校

查詢電話: 23810426

課程目標

讓學員認識一般類型的商用及住宅建築物的日常保安工作、基礎實務知識，以及應有的工作態度，以協助學員入職有關工作。

入讀資格

(a)年滿18歲或以上*；及

(b)小六學歷程度；及

(c)符合《簽發保安人員許可證準則》中對年齡、體格及品行的要求#；及

(d)具就業意欲；及

(e)對保安及物業管理工作有興趣；及

(f)須通過面試

課程內容

行業介紹、保安培訓課程認可計劃-質素保證系統(QASRS)、日常建築物保安工作、電腦操作、語文訓練、求職技巧等

僱員再培訓局（ERB）課程｜10.金融證券投資證書

課程資料

訓練期:272小時

課程編號: VT094DS

課程類別：就業掛鈎課程

培訓機構: 職業訓練局

查詢電話: 3719 6600

課程目標

讓學員認識基本證券及期貨規例，了解金融市場的運作，認識為客戶提供證券分析及風險管理服務的知識和技巧，以入職金融投資顧問服務或相關工作。

入讀資格

(a)18歲或以上；及

(b)中六學歷程度；或中五學歷程度，以及

(c)具兩年或以上工作經驗；及

(d)具就業意欲；及

(e)對證券投資工作有興趣；及

(f)須通過面試

課程內容

行業概況、基本證券及期貨規例、金融市場、證券知識