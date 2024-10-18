6狗隻慘遭外傭姐姐綁隧道「罰企」惹眾怒　訓犬師狠批：有2大風險

狗主都知道最理想每天都帶狗狗落街散步「放電」，不過香港人工作繁忙，不少寵主都將放狗任務交給外傭姐姐。近日就有網民在社交平台分享，有主人假手於姐姐幫手放狗，惟一眾狗狗由散步變成在行人隧道「罰企」，隨即引來極多網民心痛留言。



Facebook截圖

近日有網民在Facebook討論區「聘請工人姐姐關注組」分享，表示替狗狗可憐，散步變罰企，相片中位於九龍城一帶的行人隧道，驚見有六隻體型較大的狗犬被綁在隧道內的欄杆位置，而狗繩的長度只能夠讓狗隻站立在原地，不能讓狗隻坐下，而六隻狗分為兩組，每三隻就綁在同一位置「罰企」，狗與狗之間十分擠迫。而照片中除了驚見六隻狗狗罰企之外，旁邊亦有三位疑似是工人姐姐蹲下來聊天，疑是帶犬隻出門散步時趁機與姐姐們「聚首一堂」，要狗狗罰企之餘還要邊「焗桑拿」。

帖文一出，有不少網民留言表示，在街上遇見過不少類近情況，「延文禮士道有棟豪宅都有一隻大白狗同兩隻細狗，都係工人放狗，兩個工人行出嚟未到一百米就坐喺屋苑隔離公園傾，傾偈傾足半個鐘直接返屋苑，日日都係咁，3隻狗真係慘冇得散步發洩體力，日日又吠又嘈，希望的主人可以知道佢哋嘅狗係咁樣被對待」、「希望啲僱主睇到晒」。

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亦有極多網民留言大罵工人姐姐未盡照顧狗隻責任，「其實根本就唔應該俾工人去放狗，走甩咗隻狗或者自己隻狗咬到人或者咬到其他狗咁點算？工人嚟見工知道僱主有狗一定會問需唔需要帶狗狗去散步，佢哋心諗梗係想去散步啦，可以偷懶唔使做嘢 」、「我真心想講，其實如果是但2隻狗打起交上嚟，嗰堆狗就會全部一齊打，到時候真係大鑊，工人姐姐個僱主希望睇到發生咩事，叫妳家姐姐唔好再咁樣將狗綁埋一齊」、「我都有工人姐姐，但係放狗我係自己一手一腳唔會假手於工人」。

《愛回家之開心速遞》劇照

亦有少部份留言支持工人姐姐，「真心唔覺得姐姐有問題，個個打工仔都係趁老闆唔喺度蛇王嫁喇。狗主，連放狗散步都無時間，就咪Q養喇 。」、「也沒什麼，狗狗們也可以小聚一下」，面對狗主沒有時間放狗，需要假手於人時，網民提議可使用AirTag監察放狗情況，「所以我鄰居喺狗帶度裝咗個air tag，就係用嚟監察姐姐有無真係放狗，睇見啲狗狗咁熱咁樣罰企真係人都癲」。

《開罐opener 》亦就此事諮詢訓犬師Derek Wong（蛋sir），他表示過分倚賴工人姐姐放狗，可能會出現兩大風險。第一，工人姐姐對養狗的知識較為貧乏，萬一狗帶未有綁實，令狗隻出現走失或打架的情況，甚至咬傷其他狗，工人未必能夠及時處理及安撫狗隻情緒，即使有狀況發生，工人通常亦不會主動向狗主交代清楚。

其次，工人姐姐亦會藉着放狗與朋友見面聊天，以至未能實時關注狗隻狀態「有時候執嘢食咗你又唔知、同人打交你又唔知」，而最後就是由狗隻來承擔工人疏忽照顧的後果，「狗狗在成個成長過程需要教育，工人唔會幫你教狗」，若主人想狗隻在成長過程中避免發生其他意外，蛋sir還是建議狗主盡量親自放狗，勿過分假手於人，倚賴工人姐姐放狗。