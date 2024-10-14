江旻憓呻返工辛苦「成日要睇人面色」職場新鮮人10個最易犯的錯

香港賽馬會昨日（13日）舉行支票頒贈儀式，加盟香港賽馬會，擔任對外事務助理經理的女子重劍世一江旻憓（Vivian）透露作為職場新鮮人的感受，笑言適應新工作不容易，更大爆金句「要『睇人面色』」。事實上職場新鮮人對於職場還不理解，不時犯下大錯都不自知！專家就以經驗之談為大家「精選」10個職場新鮮人常做的蠢事！



（01體育趙子晉攝）

江旻憓在今夏巴黎奧運摘下奧運金牌，回港後宣布急流勇退，告別劍擊入職馬會，由運動場轉戰職場，Vivian坦言適應新工作不容易，「（新工作）好難、好辛苦，最容易是派卡片，又要『睇人面色』，真的要向打工仔致敬，但我很喜歡新工作，可以學到不同的東西，與做運動員的性質不同。」雖然工作不簡單，不過她也慶幸身邊同事照顧有加。

事實上初入職小薯難免撞板，要做個話頭醒尾的新鮮人就要學懂職場禁忌。《開罐》請教職場Mentor Louis吳宗倫，點條生路畀大家行，以下10件新人常犯的蠢事，大家要記得避開啦！

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1.唔識扮識

很多人都覺得「唔識」是一件羞恥的事，但其實每個人都一定有不懂的事，所以大家反倒直接承認更好，最重要是開口問，千萬不要自己猜測做法，因為做錯後還可能要別人幫你執手尾！

2.問完又問

同事或上司教過你的事問完又問，一來浪費別人的時間，二來也會讓人覺得你無心工作。自己做好筆記吧！

3.情緒寫上面

每個人都會有情緒，但踏入職場，應該避免將情緒寫在臉上，令氣氛變得奇怪，而且在職場上也沒有人有責任去哄你或與你分擔情緒。

4.太攰就黑面

無同事需要受你少爺小姐脾氣，攰就洗個面清醒下。新入職的同事更需要記得微笑禮貌打招呼，也要保持謙卑的心。不過也別要過度禮貌，不需要90度鞠躬，過份動作會令人覺得很不自在。

5.口頭講過不紀錄

老細上司交代事情，你只是用耳聽，無筆錄，一來好易忘記細節，二來口講無憑，有事起來也口同鼻拗。任何事都是白紙黑字有紀錄最好，開會工作分配記錄、工作大綱、計劃等，最好是電郵給相關人士，在遇上爭執時，可以有憑有據。

6.講閒話、數臭公司

別以為在廁所、茶水間說閒話就沒有人聽到，其他人也可以進去啊！工作有不滿就上網數臭公司和上司，你以為會無人知嗎？

7.分幫分派

在辦公室政治中，不時出現分幫分派的情況，沒有人規定一定要選邊站。不過就算選邊站，都要記得盡可能與大家保持友好。

8.以為所有人都是朋友

事無大小都同同事分享，一來別人未必有興趣聽，二來讓同事知道太多私隱，對自己都無著數。在職場上沒有朋友才算正常，你是來返工不是來交朋友，即使真的交上了朋友，自己也要保持警覺。

9.過份努力

不少畢業生一開始時總是很努力，希望得到公司認同，後來回到正常工作水平時，就會很容易令人有退步、變Hea的感覺。

10. 做Deadline Fighter

學生時代總是玩到最後一刻，才通宵完成作業，不過在職場上就盡量不要這樣，很多人注重進度，工作儘早完成，之後Follow Up的同事也會比較輕鬆、容易安排時間。