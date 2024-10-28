「哥布林」是什麼意思？拆解最新網絡潮語　曾入選年度代表詞

你知道什麼是「哥布林」嗎？近期經常可以在各大社群看見這個詞，通常是單身族群用來自嘲的自稱詞，概念和「Loser」有些類似。其實「哥布林」一詞在2023年也曾在台灣社群流行過，不過當時「哥布林」的意思和現在的衍生用法完全不同。究竟這個網路流行語在不同時期分別代表什麼意思呢？跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看吧！



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源於歐洲的傳說生物 什麼是「哥布林」？

「哥布林」（Goblin）是一種歐洲文化中常見的奇幻生物，傳說中的哥布林相貌醜陋，有著綠皮膚、尖耳朵、金魚眼和鷹勾鼻，身材矮小，並且通常有著魔法能力。哥布林經常出現在各式個樣的奇幻作品中，不管是小說、動漫或是遊戲中，都可以看見哥布林的身影。



許多經典的文學作品裡都有「哥布林」存在，而哥布林在不同作品中也會以不同的形象出現。在《魔戒》（The Lord of the Rings）中哥布林以半獸人的形象出現；而在《哈利波特》（Harry Potter）中，哥布林（中文翻譯為「妖精」）的形象則更偏向精靈，管理著巫師的銀行「古靈閣」（Gringotts Wizarding Bank），同時也非常擅長鍛造各種金屬器具。

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矮小、醜陋形象被用以自嘲 「哥布林」成為「Loser」代名詞

由於哥布林矮小醜陋的形象，因此近期這個詞開始被特定族群用來自嘲，許多單身男女會自稱「哥布林」，藉由哥布林來暗指自己其貌不揚、不受歡迎，尤其身高不高的男性是經常以哥布林自嘲，也出現許多相關迷因、貼圖。最近在社群上可以看到許多和哥布林相關的貼文或留言，像是「我們這些哥布哥還是躲回山洞」、「哥布林要回森林裡了」等等，不少網友會以類似的語句來挖苦自己。



也因為哥布林一詞被廣泛使用，成為網路流行語，開始出現越來越多「跟風」自稱哥布林的人，讓不少認為自己是「真正的哥布林」的人反感。許多以「真正的哥布林」自居的人指出，近期有許多在社群上光鮮亮麗、外貌也十分出眾的人跟風使用哥布林一詞，然而這些人實際上根本就和哥布林相去甚遠，「帥潮又在裝我們哥布林」、「拜託你們別裝了，我們真正的哥布林要活不下去了」。

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曾因MeToo事件引發討論 「哥布林」、「柯布林」掀網路論戰

不過「哥布林」一詞去（2023）年在社群上其實是完全不同的意思，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在「哥布林」近兩年的網路聲量趨勢中，可以看出2023年6月出現一個明顯的高峰。在當時一名民進黨前黨工發文揭露自己先前在黨內工作期間遭到性騷擾的事件，進而引發後續一連串的台灣MeToo運動。由於哥布林綠色皮膚的形象，再加上當時一部熱門動漫《哥布林殺手》的故事設定中哥布林族群對女性的侵害，因此網友們開始以「哥布林」代稱民進黨支持者。



當時「哥布林」在網路上成為對綠營的戲稱，和「塔綠班」、「1450」等稱呼是類似的意思。而被以「哥布林」稱呼的網友們，也對此感到不滿並開始在社群上進行反擊，將民眾黨主席柯文哲與哥布林結合，製作出「柯布林」梗圖在網路上散播。這些社群操作，使得「哥布林」的網路聲量在2023年6月達到高峰。

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2022年曾入選年度代表詞！「哥布林模式」是什麼意思？

除了網路上的討論外，「哥布林」相關詞也曾入選《牛津英語辭典》（Oxford English Dictionary）的年度詞彙。在2022年，「哥布林模式」（Goblin mode）成為《牛津英語辭典》的年度代表詞，延伸「哥布林」這個傳說生物給人的印象，「哥布林模式」指的是「毫無歉意地懶惰、邋遢、自我放縱的模式」。



「哥布林模式」一詞其實有著放棄、擺爛的意味，和中文的「我就爛」、「躺平」、「不想努力」等詞彙概念相近。不少人認為，「哥布林模式」能夠代表2022年疫情趨緩後大家難以脫離居家辦公模式，不想回歸公司上班的現象，因此成為當年的年度代表詞。

「哥布林」近兩年聲量趨勢變化（網路溫度計DailyView授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月17日至2024年10月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『哥布林』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】