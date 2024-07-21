網民熱議「最令人反感網絡潮語」家人們、望周知、腦公腦婆都上榜

網路上有不少流行用語，一名台灣女網民分享，自己看到網路流行用語就會感到煩躁，像是兒子的兒會打成「鵝」，直言「兒子就兒子，在那邊鵝來鵝去是？」貼文一出後，引起廣大網民熱議。



這名網民在Dcard以「看了很煩的網路用語」為題，指出常常看到一些網路流行用語就覺得很煩燥，像是把「兒」打成「鵝」，或是有網紅開團賣東西，幫大家整理產品重點，就會叫大家要「抄作業」，好奇大家有沒有看了也很煩的網路用語？

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貼文一出後，多數網民深有同感，也舉出其他例子，紛紛表示：

「先生變成先森」

「好了變成好惹」

「老公、老婆變成腦公、腦婆」

「家人們誰懂啊」

「我是什麼很賤的人嗎」

「誰懂這個含金量」

「最討厭望周知」



認為這些網路用語看了就讓人一肚子火。

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不過，也有部分網民持相反意見，認為這些流行用語很可愛，紛紛回應：

「若原PO覺得很煩，不要看就好了吧」

「鵝子或女鵝，看起很可愛」

「不是正式文件，想用什麼詞彙是個人自由」。



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