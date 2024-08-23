i dot car係咩意思？網絡潮語已用多年非語法錯誤　出處嚟自呢度

【I dot car】你知道什麼是「I dot car」嗎？這個句子乍看之下是「I don’t care」的誤用，不過其實是一個已經流傳多年的網路迷因。近期有網民在新興社群平台Threads上使用了「I dot car」，沒想到卻被其他人糾正語法，讓不少人驚覺看過這個梗的人的已經越來越少，甚至開始感嘆「知道I dot car的人是不是都已經老了」。



什麼是「I dot car」？錯字貼文爆紅成網路迷因

「I dot car」起源於2017年的一則臉書貼文截圖，一名網民在自己的臉書發文回嗆對自己有意見的人，然而貼文內容充滿許多錯字，除了「在再不分」、「的得不分」之外，英文「I don’t care」也被誤寫為「I dot car」，在當時遭到許多人嘲諷，「I dot car」因此被迷因化，開始在社群上流傳。

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許多人在社群發文中都會刻意將「I don’t care」寫成「I dot car」，或是直譯為中文「我點車」，除此之外還有人以emoji「I. 🚗」來呈現。不只有文字的「致敬」形式，還有許多相關梗圖出現。類似的迷因還有「擁有一台Tomato的女生」，因為錯字百出的貼文再加上將「Toyota」誤寫為「Tomato」而遭到網民取笑，成為網路迷因。

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I dot car老了？網民在Threads使用遭糾正文法

「I dot car」在網路上流傳多年，不過近日有人在Threads使用這個迷因句式時，卻遭到網民糾正文法，讓許多人都覺得非常吃驚，不敢相信現在已經開始出現不知道什麼是「I dot car」的人，網民們也感嘆：

「居然已經變老梗了」

「現在聽得懂I dot car的人都老了嗎」

「太難過了，已經是LKK（意即很老）了」。



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