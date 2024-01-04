來港工作難明香港潮語　內地女感尷尬　網民嘲：粗口才是共同語言

各個地方都有獨自的「潮語」，外地人有時難以理解。1名女子在小紅書表示，自己來港工作，有時聽到港人聊天或見到他們的文字訊息，句子之間混雜潮語，例如「世一」、「自肥」，認為「內地人聽不懂真的很尷尬」。網民紛紛留言「有些是他們自己的網路流行語」、「這邊方言確保聽不懂」，亦有人笑言粗口才是共通語言。



ERROR成員用「自肥」來形容自己利用公司資源滿足一己私慾，令「自肥」一詞成為潮語。（《ERROR自肥企画》電視截圖）

樓主在小紅書表示，自己來港工作，和港人多了接觸，有時聽到他們閒聊，抑或收到他們的文字訊息，混雜香港潮語，認為「內地人聽不懂真的很尷尬」。她舉例指，「世一」解作世界第一，「自肥」即是謀取個人利益，中飽私囊。

「世一」解作世界第一，張家朗在東京奧運取得男子鈍劍個人賽金牌，當時被稱為「世一」。（張家朗ig圖片）

另外涉及英文的潮語，則有「Jeng」，意思是口語中的「正」，「LM」則是留名，這是香港網路論壇上常用的短語，想要收藏或追蹤的熱門帖文時，就會評論「LM」，抑或等待事件最新發展，「Chur」解作很要命、很緊急，「Hea」有隨便、敷衍的意思，而「Siu4」則取「笑死」近音。

不少網民紛紛留言「有些是俚語（廣東人能懂），有些是他們自己的網路流行語（廣東人不太懂）」、「這邊方言確保聽不懂」，亦有人笑言其實粗口才是大家的共通語言。

（小紅書）