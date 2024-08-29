估咩係咩意思？最新潮語網民呻唔明 原來同Google有關｜正港分局
撰文：聯合新聞網
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【正港分局】台劇《正港分局》在Netflix上架後，迅速登上排行榜第一名！劇中出現不少諧音梗和Z世代用語，對此，一名網友分享，看完《正港分局》後，最大的疑問就是「YYDS」和「估咩」到底是什麼意思？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，看完《正港分局》後，最大的謎團是「YYDS」跟「估咩」到底是什麼東西？直言猜成語和不要寫錯字，實在容易多了。
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貼文一出後，釣出一票年輕網友解答，表示「YYDS是網路用語，代表『永遠的神』」，取自大陸漢語拼音「Yong Yuan De Shen」4字的第一個字母縮寫。「估咩」則是「Google Maps」的簡稱，話題引起熱烈討論。
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此外，也有不少網友大嘆：
「Google map為啥不好好完整講，簡稱讓我很頭痛」
「真心覺得好好說話很難嗎？」
「好險有這一串，謝謝樓上的解答」。
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