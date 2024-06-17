日本人赴台「爆買三大袋戰利品」網民熱議台灣旅遊必買手信是什麼

台灣民眾非常喜歡到日本旅遊，日本人也相當喜歡到台灣觀光，尤其是「購物」行程最不可或缺。近日，有一位台灣空姐表示，自己在街上看見赴台灣觀光的兩名日本來扛了三大袋戰利品，讓他相當好奇究竟是買了什麼？吸引不少網友留言解答，引起熱議。



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網友好奇詢問：日本人赴台觀光到底買什麼？

原Po在Threads發文表示，有許多人到日本，都會有「日本也太好買了吧」的感受，然而他對於日本遊客在台灣的購買情況卻感到疑惑「回日本時，行李不知道會不會還是超空的」，她接著表示最近在台北車站遇到兩名日本遊客，看到對方提著三大袋戰利品，讓他好奇向網友詢問：

超級想問他們到底買什麼

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網友點名「太陽餅、面膜、泡麵」

該文發出後，引起網友們熱議：

不少網友點名「太陽餅、面膜、泡麵」

「牛軋餅、水果乾、台中太陽餅、海邊走走 每次日籍主管回去行李箱都是滿的，女兒、妻子指定的東西」

「台灣零食和泡麵，我回台灣ㄧ定會買滿行李箱」

「義美小泡芙、滿漢大餐、茶葉、鳳梨酥、面膜、牙膏都是日本人很愛買的伴手禮」、「我們意大利廠商上次來，每天都去寶雅掃貨面膜」

「之前在桃機看到穿西裝的日本商務人士把登機箱攤開整理，裡面塞滿了滿漢大餐和台酒的杯麵」。



不少網友點名「太陽餅、面膜、泡麵」。（IG@kayonow）

不少網友點名「太陽餅、面膜、泡麵」。（資料圖片）

不少網友點名「太陽餅、面膜、泡麵」。（豐台灣官方網站圖片）

其他網友也點名：

「像是八寶粥還有牛奶花生這類罐頭甜品也蠻受歡迎」

「鮮味炒手！雖然很奇怪，但我之前日本同事會狂掃這個帶回去」

「前幾天看到日本人分享台灣戰利品，竟然買了一包彩色吸管和印有復古圖案的鹹酥雞紙袋，原因是很可愛」

「快炒店出現的小玻璃杯、蒸小籠包的蒸籠」。



「像是八寶粥也蠻受歡迎」。（VCG）

韓國人最愛赴台觀光十大伴手禮「泡麵」奪冠

許多人都喜歡赴台觀光，先前《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析出「台灣必買清單Get！韓國人最愛赴台觀光十大伴手禮」，其中泡麵、糕點、酒類分別佔據前三名，太陽餅則是第六名。在泡麵類，「滿漢大餐」甚至好吃到曾在iTi國際風味絕佳評鑑中摘星，對愛吃台灣牛肉麵的韓國人更被稱為「神級泡麵」！

韓國人最愛赴台觀光十大伴手禮（網路溫度計DailyView授權使用）

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