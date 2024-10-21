口臭｜口氣分5大類！爛水果味=血糖過高　醫生：一種臭是患癌先兆

同人傾偈最尷尬是有口臭，所以不少人隨身袋香口珠，以防跟男神女神接觸時，對方聞到臭味就印象分大減。不過口臭辟得一時唔辟得一世，若長期口臭就應該要正視問題。有台灣醫師就列出五種口臭類型，原來每種臭也代表不同病，大家要好好留意。



台灣醫師黃軒近日在其FB專頁提到，口臭其實也可能是潛在健康問題的警訊。他列出了令他印象最深刻的5種口臭味，而不同臭味更反映身體不同地方出現問題！

1. 硫磺味

黃醫師表示，硫磺味的口臭，通常是由硫化物化合物引起的，這類氣味常見於口腔衛生差、牙齦炎和牙周病患者。因為細菌分解口腔中的食物殘渣和死細胞時，會釋放出硫化氫，導致硫磺味。研究更顯示，長期牙齦炎若不治療，更有機會影響心臟健康。

2. 酸臭味

若口氣有酸臭味，則有可能是胃食道逆流的徵兆。當胃酸逆流至食道，甚至達到口腔，會導致酸性氣味。醫師指這類患者經常會感到胃灼熱和食道不適，長期酸逆流，還可能增加食道癌的風險。

3. 苦澀味

如果口臭帶有苦味，或者跟肝臟出毛病。肝病患者，可能同時出現黃疸和膽汁滯留，這些狀況，會釋放特有苦澀的氣味，部分研究指出，慢性肝病患者口臭的發生率較高。

4. 甜味/腐爛水果味

若口腔有陣怪甜味/腐爛水果味，有機會是糖尿病酮症酸中毒。黃醫師表示，這是一種糖尿病患者常見的併發症，當體內血糖過高且胰島素不足，會導致體內脂肪分解並產生酮體，進而形成這樣的口臭異味。

5. 魚腥味

此外，魚腥味口臭可能與一種稱為三甲胺尿症（Trimethylaminuria）的代謝疾病有關。由於患者無法正常代謝體內的三甲胺，導致體液和呼吸帶有魚腥味，這病又稱讚魚腥症候群（ Odor Fish Syndrome)，多由遺傳因素引起，患者可以透過飲食調整減輕症狀。

口臭問題困擾著不少人，小至吃了重口味的食物令口腔有異味，大至身體問題。韓國首爾大學醫院就請來該院牙科教授金主植（音譯，김주식）拍片拆解3種消除口臭的方法，到底哪種方式最有效呢？