女生私處腫脹3倍+流膿發臭！醫生:1類褲惹禍　葉劉大髀都生過膿瘡

穿搭除了外觀，最緊要就是要穿得舒服！不過近日有醫生在節目中分享，有女生愛美穿著一種褲款，就算導致私密處嚴重腫脹，甚至腫至原本的3倍大仍不棄穿，最後流出組織液並散發惡臭才求醫，最終需接受手術治療！ 究竟是哪種褲形做成感染?



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答案是緊身褲！台灣醫生徐詣在《醫師好辣》節目中提到，該名女子因喜歡穿著緊身褲，導致下體因悶熱而發癢，忍不住抓撓後破皮，卻僅以衛生紙墊著繼續穿褲子，未及時就醫。拖延3週後，她的私密處已嚴重腫脹，「她來的時候私密處已經腫成3倍大，已經有些組織液流出來！」甚至影響行動，最終因傷口散發異味才求診。該女生最後確診為嚴重的蜂窩性組織炎，徐醫生表示，若再延誤就醫，恐惡化為壞死性筋膜炎，引發全身性感染。

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手術發現巨大膿包 恐留永久疤痕

徐詣進一步透露，手術中發現女子下體有巨大膿包，經緊急抗生素治療及與婦產科共同診症後，情況已得以控制，但未來恐留下永久疤痕。他強調，女子因「覺得穿緊身褲比較漂亮」，即使私密處腫脹影響行動，仍堅持穿著，最終導致病情惡化。

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葉劉淑儀也因穿緊身褲長上膿瘡

其實早前新民黨主席葉劉淑儀也自爆曾因著太多緊身褲「出事」。葉劉淑儀在今年1月19日在Facebook以《我打敗仗了》為題撰文，透露18日急入醫院求診，原來因為右邊大腿長了一顆膿瘡，紅腫之餘亦感到痛楚，隨即做小手術放膿及清理傷口。她引述醫生解釋，今次玉腿生膿瘡或因穿着較貼身的運動褲行山，皮膚和衣物不斷摩擦積聚油脂，遮蓋毛孔產生細菌，導致傷口發炎。她奉勸經常運動及行山人士，尤其是夏天穿着貼身衣物運動後，必須勤加梳洗，避免積聚細菌導致發炎。