買安全套要AA？男友稱「兩人一起用」惹兩派網民筆戰　有女性支持

有些情侶為了公平，各種開銷都會AA制。對此，一名女網民分享，近期和男友展開同居生活，某天愛愛結束後，男友竟說「安全套（保險套）錢要AA」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網民熱議。



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這名女網民在Dcard以「現在買安全套都必須AA嗎？」為題，指出自己跟男友在生活開銷都是AA制，某次愛愛完事後，男友竟稱「買安全套的錢要AA」，因安全套是兩人一起用到的物品，認為輪流買很公平，跟吃飯、房租、電費、網路相同，費用都一人一半，讓她相當傻眼。

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貼文一出後，不少女網民都看傻，紛紛表示：

「什麼都AA，以後坐月子，養小孩⋯看妳受得了嗎？」

「什麼都能AA，安全套AA我真的不行」

「我是不能接受啦，我會直接分了，這樣的男生，我才不想共組家庭咧」

「笑死，要真敢這麼講，我會直接去拿衛生局免費安全套，讓他戴個爽」

「男生真的是不要提安全套AA這種事耶，會身敗名裂哈哈哈」。



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不過，也有部分女網民持相反意見，指出：

「我是支持安全套AA的，懷孕跟婦科病都是女生已知的風險，如果真的會怕，那女生就完全不要做、拒絕就好，不是只有男生想要做而已，難道是女生不想做在配合男生嗎？」

「不懂為什麼不能AA？也一堆女生叫男生出事前的錢欸，是只有男生想做嗎？確實是都有用到啊，除非女生完全不想，不然沒道理不能AA吧」

「我覺得誰想做就誰買吧，AA也沒不好吧？」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】