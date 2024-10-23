醫院出殯80人迫爆小禮堂　家屬3大離譜行為焫著殯儀師：失禮先人

若果預算有限，出殯的親屬好友人數又不多，大多都會選擇在醫院出殯，相比起傳統的殯儀館服務，醫院出殯費用較低，亦能在醫院完成大部份的告別程序，但近日就有位在香港從事殯儀行業的禮儀師，發文表示越來越多人將傳統殯儀館模式搬去醫院小禮堂做，直斥「佢哋真係令人心很累」。



Threads截圖

日前有位90後香港女殯葬統籌禮儀師在社交平台threads發文，表示其實在醫院直接出殯所租用的禮堂空間並不大，只能容納10至20個人，「人哋真係for你10至20人左右做簡單儀式， 30人已經好盡」，家屬租用1小時，但幫先人化妝及換衣服已經浪費半小時，直斥家屬將殯儀館模式搬去醫院，邀請80幾人到場參加儀式，「大佬你又要用Projector同screen播片」、「問有冇咪，有冇得加凳」。

禮儀師更指，不少家屬在儀式完成後更炫耀「好平咋，掂啦啲帛金又可以袋多啲」，直斥「佢哋真係令人心很累」，而其後亦引來不少網民留言討論，不少網民都認為該畫面極失禮，「畫面出晒嚟，名乎其實嘅『激死人』，失禮成咁先人泉下有知可能真係講句唔攪好過攪」、「下次叫佢去新界西間大醫院咁做，睇下啲職員或者後面等出殯既人鬧唔鬧死佢」、「佢句袋多啲帛金嘅PK程度同『死多幾次都可以袋多幾次帛金』一樣」。

《以一當百執事》劇照

亦有部份網民稱自己曾有親朋好友離世亦是採用院出服務，但就曾未發生禮儀師所講的情況「我家人都用過醫院禮堂做告別式。只係想講關人事唔關宗教事」、「家人做過一次，醫院禮堂。疫情時想簡單低調處理。真係做到儀式時間得半個鐘，好趕，又唔夠位坐。有人遲到少少，最後一面到見唔到。一完長子就好似明星咁俾人推左上靈車，連同親友道謝機會都冇 」、「有做過，係親人突然走咗家人太傷心想速戰速決，只有十幾個最親嘅人出席」。

醫院出殯時間相比起傳統殯儀館較方便快捷，能直接在醫院完成大部份告別程序，一般家屬須在醫院殮房認領遺體，工作人員為先人進行潔體、更衣及化妝後，便可在醫院的小禮堂舉行簡約的告別儀式，整個過程在1小時內完成，最後便會前往火葬場或墳場進行火葬禮或土葬禮。

相比起殯儀館服務，醫院出殯費用較低，一般院出套餐收費範圍在$12,800至$17,180之間，亦有專門的小禮堂免費租用，能進行簡單宗教儀式和告別活動，包括簡單的誦經和開路儀式，但就不包含傳統殯儀館的打大齋和破地獄等儀式法事。