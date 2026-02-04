最強土下座｜男排發球誤擊誇張道歉惹爆笑！日本人道歉7大Level

日本排球SV聯賽日前發生趣事，在2月1日舉行的明星賽賽事中，日本男排成員西田有志在其中一次發球誤擊中女性工作人員，沒想到西田立刻上前使出超標準的「魚躍滑行」、再順勢以標準「土下座」道歉，一整套動作非常流暢，惹來全場爆笑，影片在Threads廣傳及引起熱議。

+ 5

其實日本文化中，一直有不同的道歉動作，一般也是按事件嚴重性決定用詞及肢體動作，但原來大家常見到的土下座方式，並非最高級別！

土下座在日本古代是禮儀

中國人「膝下有黃金」，要向人下跪道歉或請求是一件大事。在日本文化中，下跪稱為「 土下座」（どげざ），是一種禮儀，在古代用於向身份較高級、地位較高的人表達謙恭之意。

在日本，不同道歉的語句和動作代表事件的嚴重程度。若拜訪他人或離開他人的家的時候，一般會用「失礼します」（羅馬拼音：Shitsureishimasu）意思指失禮了、打擾了的意思；叫人「借過」或想人幫忙，則會講「すみません」（羅馬拼音：Sumimasen），有不好意思及抱歉的含義，大家去旅行就會常聽到；若是講「ごめんなさい」（羅馬拼音：gomennasai）多為正式道歉時用上。

《半澤直樹》劇照

口裏說對不起時，身體也要配合，而道歉動作「お辞儀」可分為以下7個level：

1. 会釈（點頭）

用在借過、打招呼、不小心碰到別人時，微微點頭、上身向傾前15度。

2. 浅い礼

稍為被罵的時候，欠身約30度，並說「すみません」(唔好意思)，接待員也會行此禮歡迎客人。

3. 普通礼

一般被罵均會用此動作。45度鞠躬，男人雙手多會垂下緊貼身體，而女人會重叠雙手放肚臍下方。

4. 敬礼

當對方相當生氣的時候，會行45度至60度鞠躬，向前傾的角度會更多。

5. 最敬礼

若對方發火開口罵，多會60度至90度鞠躬道歉。通常政府官員面向公眾道歉時，更會鞠躬至少10秒或更長，以表示深切的歉意。

6. 土下座

即是大家經常在日劇見到的下跪叩頭，日劇《半澤直樹》中也不時看到的動作，道歉者雙膝下跪，身體向前趴，雙手放在前額下或頭部旁邊。

7. 土下寢（五體投地）

全身俯伏在地上，有時在日本喜劇會見到。即是西田有志那一種！

正確的土下座姿勢

日本節目綜藝節目《ソレダメ！》也曾經請專家講解正確的土下座姿勢，嚴格來說會分為４大步驟：

+ 2

第１步：跪坐挺胸，手指平放大腿上

第２步：陳述道歉內容

第３步：雙手順著大腿往前滑到地面直到手肘貼地為止

第４步：儘量低頭貼近地面。由於保持額頭貼近地面卻不真正貼地（或貼手）會讓人非常疲累，所以專家說額頭不貼地比貼地更能表現道歉的誠意！