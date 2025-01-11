還太歲時間2025｜吉時吉日+還神教學/祭品清單+在家還神懶人包

近年尾又到還太歲/還神時間，正所謂「有借有還」，尤其年初因為在龍年2024犯太歲而已攝了太歲，就更加要記得還神，大家即睇還太歲/還神吉日吉時以及各個步驟。



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善信年頭到寺廟許願，到每年農曆十二月份，正是還神的時候，以酬謝神恩。不過，善男信女未必知道還神的正確方法，有時會無所適從，但都建議還神答謝神恩。

還太歲/還神前先擇個吉時吉日

傳統上還太歲的時間最好是冬至之前，而今年2024年12月21日就是冬至，所以最理想是在當日前還神，至於哪些日子適合還神呢？於《通勝》看到有「歲德」、「月德」、「天德」、「天月」、「德合」、「三合」及「六合」的日子則適宜還神。

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👇2025年還神吉日吉時及相沖的生肖

以下為大家提供了建議還神的吉時吉日，以及相沖的生肖(當日/時間不宜還太歲的生肖)。

還太歲時間2025｜1月15日

日期:2025年1月15日

星期三

吉時:上午9時-11時;下午3時-5時

相沖生肖:虎

還太歲時間2025｜1月16日

日期:2025年1月16日

星期四

吉時:上午7時-9時;上午11時-下午1時

相沖生肖:兔

還太歲時間2025｜1月18日

日期:2025年1月18日

星期六

吉時:上午11時-下午1時;下午3時-5時

相沖生肖:蛇

還太歲時間2025｜1月22日

日期:2025年1月22日

星期三

吉時:上午9時-11時;上午11時-下午1時

相沖生肖:雞

還太歲教學

1.還神必備3大祭品

1.四個水果

2.香燭冥鏹

3.拜祭衣紙

很多善信都誤以為還神的食品愈豐富愈好，才能表達誠意，其實一切從簡，誠心表達謝意便可。帶備四個水果，堆砌成品字型(下面三個上面一個)，香燭冥鏹，拜祭衣紙，如果無帶祭品，可以添香油代替。

2.還太歲/還神上香必知4大步驟

1.開始前先把祭品放在檯上，將衣紙逐層疊成盤形.

2.在寶牒上寫上你的姓名，男的寫善男及名字，女的寫上信女及名字。

3.點上紅燭，稟神時要誠心，向神明報上姓名，還要說些感謝神靈的說話。

4.向神靈鞠躬三次，然後把香插上香爐，多謝保佑這一年來的護蔭、事業順利、財運亨通等，然後拿著衣紙向神靈感謝，保佑一年護蔭，並祈求來年順利，最後把衣紙化掉。

在家還太歲步驟

如果不方便到廟宇參拜，也可以選擇在家中簡單進行還神謝恩，參考步驟如下：

1.準備紅紙—準備一張太歲符、或在一張紅紙上寫上「酬謝當年太歲」，並放在家中神檯。

2.上香參拜—答謝神明過去一年庇護。若家中沒有神位或神壇，可置臨時紅檯、香爐來參拜。

3.即使無犯太歲、無攝太歲，但如平安度過一年，也可以還太歲酬拜神明。