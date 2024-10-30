日本首席AV男優清水健宣布引退！曾跟素海霖做對手戲、創勃起餐單

日本知名AV男優清水健驚爆引退！他在接受日本YouTube頻道《ダイノジ中学校【エンタメチャンネル】》訪問時透露，自己其實在今年4月已經引退，讓不少網民感到震驚！連台灣AV達人也說： 「我下巴都驚得掉下來了。」



YouTube@ダイノジ中学校【エンタメチャンネル】

根據台灣AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》發文表示，清水健不像AV女優事先預告再引退。清水健在該YouTube受訪時透露，從去年10月就開始減少工作，今年4月決定引退，達人不禁問：「為什麼？是不能幹了還是沒得幹了？又或者是不想幹了？」

日本AV男優清水健縱橫AV界26年，參與作品高達9500部以上，被封為「AV帝王」，而港產首位女優繪麗奈（素海霖）的處女作也是由他來「操刀」，被爆有吃屎怪癖，近年清水健更開設自己的YouTube頻道，分享個人生活、談不同女優特色以及金槍不倒之秘訣。

一劍浣春秋分析清水健不幹的原因，「我覺得就是他在自媒體上的成功」。他說雖然能言善道的AV男優不是沒有，「不過論效果清水健說第二我想冠軍會從缺」，自媒體的成功也令清水健開始嘗到當網紅的甜頭，曝光比起當男優時更多之外，身價也水漲船高。

他舉了例子，表示今年曾經有台灣的健康食品廠商透過他發Offer給清水健，結果清水健開出八位數日幣開出來，還指自己在日本就是這個價碼，最後廠商因太貴決定打退堂鼓，而他分析清水健之所以做出這個決定，不是因為「不能幹了」，而是發現當自己當網紅更好賺，所以「不想幹了」，「所以不用擔心，しみけん(清水健)只是不X女優了，以後你會在自媒體看到他講更多X話！」