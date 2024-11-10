40歲男自覺陰莖「愈老愈縮水」泌尿科醫生揭3大原因　教1招再振作

對於男性而言，床上的表現相當重要，因此大多數男性都會關心自己的尺寸。對此，台灣泌尿科醫生陳忠佐表示，有些男性會擔心自己「越老越細」，甚至懷疑尺寸縮水，但這其實跟3大原因有關，才會導致出現尺寸縮減的感覺。



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陳忠佐近日在臉書粉專上分享，一名李姓男子今年已40出頭，隨著年齡增加，覺得自己的床事表現大不如前，尺寸似乎也隨著年齡漸長而逐漸減小，與妻子的房事大都草草了事。



不過，陳忠佐說，陰莖的尺寸通常不會隨著年齡再變大，但不等於一定會縮小。通常男性的陰莖尺寸，在青春期發育時會達到成年狀態，隨後進入穩定期，而隨著年齡逐漸增加，尺寸也可能因為多種身體因素的影響，導致當事人出現「尺寸縮減」的感覺。

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至於發生什麼事會導致陰莖外觀尺寸變化？陳忠佐整理了3項原因，分別如下：

一、睪固酮濃度下降：陳忠佐說，隨著年齡增加，男性體內的雄激素（睪固酮）濃度會逐漸降低，由於睪酮同時也具備維持男性特徵的功能，包含肌肉質量、骨密度與生殖器官健康等。因此睪固酮水平下降時，陰莖的海綿體組織可能隨之萎縮、降低彈性，導致外觀看起來略微縮減。



二、血液循環減弱：陳忠佐提到，由於年齡增長，心血管功能會逐漸下降、血管的彈性也會逐漸減弱，可能引起血液循環變化，造成陰莖血流量變小、海綿體無法完全充血，影響了勃起時的堅硬程度及大小。



三、脂肪積聚：隨著年齡增加，新陳代謝變慢，男性的恥骨周圍可能出現脂肪堆積的問題，使得部分陰莖被脂肪遮蓋。實際上陰莖的真實長度通常沒有變化，但可能被脂肪「埋」住，導致外觀尺寸變小。



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此外，陳忠佐還說，脂肪積聚會影響血液循環，血液流動不通暢，容易導致勃起功能下降的問題，使陰莖勃起時無法達到最大長度與硬度。

陳忠佐建議，除了保持規律運動、正常作息，讓身體維持良好的健康狀態，也能透過積極治療，來改善尺寸的問題。常見用來增粗尺寸的植體材料包括「自體脂肪」、「玻尿酸」及「異體真皮片」等等。

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陳忠佐解釋，其中的「異體真皮片」具有優異的人體相容性，不容易引發排斥反應，與患部結合後可穩定，且材質柔軟具有彈性，即使不勃起時也不會有異物感，外觀與陰莖融為一體，因此近年來在臨床上最受青睞。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】