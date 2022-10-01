性愛冷知識｜人體2個部位自我檢測勃起硬度　軟過鼻頭要去睇醫生

男性最在乎的生殖器其中一點便是勃起後的硬度表現，通常會用香蕉、小黃瓜等東西作為類比。



不過中國大陸一名網紅醫生指出，其實有更明顯的測硬度方式，而且只要用人體其他部位來對比就可以得知。（點圖放大了解👇👇👇）

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網紅醫生許超在微博擁有超過310萬粉絲，他早前進行「深夜科普」，指出用何種方式可以最快判斷男性勃起後硬度是否達標，撇除掉許多文章以未剝皮香蕉、剝了皮的香蕉，以及小黃瓜等物品做為硬度類比，他說還有一招可以更簡單判斷。

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「伸出你的食指，往腦門兒（前額）上按一按，這個硬度就是最佳狀態了」，許超指出，若有男性能達到這個硬度，那麼「恭喜你」。另外一個可以測的就是鼻頭，他說若有這個硬度，就是能夠滿足插入的最低要求：「雖然也能完成任務，但雙方的體驗可能會差一點。」

許超表示若勃起硬度不及鼻頭，基本上就無法完事：「最好到醫院就診檢查一下。」

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