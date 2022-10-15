性愛冷知識｜兩性專家揭性愛人格有7種　這類人更容易獲得性高潮

性愛這件事情，本來就可以看出一個人的另一面，英國兩性專家也就從每個人的特質和「情慾藍圖」，分析出7種人格，所以～現在就來看看你是哪類吧！



人有7種性愛人格

根據英國《每日郵報》報導，兩性專家Tracey Cox，把每個人從小到大對於情慾的看法，分類成7種類型，也提出每個類型在愛愛中，最合拍的會是哪些類型，一直覺得，好像沒有真的享受愛愛歡愉感的你～或許可以找一下最適合的人。（點圖放大了解👇👇👇）

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一、慾望奴隸

在性愛中會完全投入其中的慾望奴隸，本身個性外向、有火辣性幻想，對於挑戰道德極限的，不論是SM、野戰、3P都充滿興趣，不介意發生一夜情，但在性愛的過程中，也容易感覺到膩。

適合拍檔：慾望奴隸、性冒險家、活力充沛者

不適合者：浪漫派



二、性冒險家

性冒險家和慾望奴隸是不同的！請大家分清楚～！享受也喜歡性愛的性冒險家，勇於嘗試也不怕走出舒適圈，床上床下都很樂於付出，也願意去發掘彼此間的需求，也因為會一直積極嘗試，讓這類的人，更容易在性愛中得到高潮。

適合拍檔：性冒險家或精力充沛者

不適合者：控制者



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三、精力充沛者

對於性有很高期望、不喜歡性事會出現小差錯，精力充沛者本身的個性就是會偏向「追求領先」，很有自信、技巧好、也願意想不同的新花樣，維持彼此的性致，可是，如果出現和你預期不同的結果，很有可能會反應過度，累積成內心疙瘩，也很有可能會是之後壓倒彼此性愛和諧度的稻草。

適合拍檔：精力充沛者、冒險家

不適合者：控制者



四、穩定者

在愛愛的過程中，屬於非常害羞的穩定者，多半都處於讓伴侶主導的你們，有時候也會讓伴侶不是很確定，你真的有享受這個過程嗎？還是只是出自於義務配合，可以稍稍多表現一點，喜歡什麼、無法接受什麼，都勇敢讓對方知道，你的性愛會變得更美好。

適合拍檔：浪漫派

不適合者：慾望奴隸、冒險家、活力充沛者



五、浪漫派

喜歡事前的聊天、事後的抱抱，在性愛中講究身心合一的浪漫派，在愛愛的過程中，那個儀式感、氣氛很重要，所以太過野性、粗暴的性愛就不是你的菜，性愛中追求兩人能因此更加親密，不過～有時候，來點不同的情境感，會讓你的伴侶壓力少一點，增加點新鮮感。

適合拍檔：穩定者、控制者

不適合者：慾望奴隸



六、控制者

對於性愛有自己偏好的SOP，會控制自己的情緒、技術，就連一周幾次都要跟伴侶訂定清楚，若對方跟你提出不同的愛愛需求，還會有種自尊心受挫的侮辱感，控制者的你，請在愛愛上，暫時放過自己，好嗎？如果真的都一直堅持固定流程，你不膩，對方也都煩了，很可能另一半已經演戲很多年囉～一次一小步，試試不同的東西，加點小道具，讓愛愛變成件有趣的事情吧！

適合拍檔：控制者、穩定者、浪漫派

不適合者：精力充沛者、冒險家、慾望奴隸



七、擔心者

本身對於性愛就沒有非常追求的擔心者，很可能過去對性這件事情有些陰影，在性愛中，是個非常需要安全感的人，兩性專家Cox提到，擔心者很容易因為性愛而感到焦慮，覺得自己好像不合格，因而四處與人發生關係，證明自己不討厭性愛，或是要抹掉過去的不舒服的性經驗，與其這樣持續從心靈上傷害自己，建議向專業的治療師問診，解決根本的問題，不要對性有那麼大的壓力。

適合拍檔：在擺脫創傷後，浪漫派會相對適合

不適合者：慾望奴隸，但擔心者也常被這類的人吸引



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】