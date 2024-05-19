性愛冷知識｜泌尿醫生證實「一握手就知性能力有幾強」秒測JJ硬度

男生的「性能力」強弱，竟然只要「握手」就知道？南韓全南國立大學（Chonnam National University）曾研究指出，握力每增強5公斤，出現勃起功能障礙的風險就大大降低18％，若是男生握力越強，也代表性能力越佳。



對此，泌尿科陳昭安醫生發布一部趣味影片「找對象前記得先握手」證實這項說法。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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南韓全南國立大學在「老年男性」（The Ageing Male）期刊發布一項報告，針對1771名50歲以上的男性做研究，發現握力每增強5公斤，出現勃起功能障礙的風險就會降低18％，也就是說男性握力越強，性功能的表現就越好。

研究也發現，握力越低的男性，發生中度至重度勃起障礙的風險越高，甚至還可能出現糖尿病的跡象，而勃起障礙與男性的年齡、血紅素、健康都有關。

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台灣泌尿科陳昭安醫生也引述該研究表示，男生握力越低，弟弟垂頭喪氣，出現糖尿病的機率就越高，並呼籲女生在找對象前，記得先握手。根據《ETtoday健康雲》採訪報導，陳昭安直言，男性性功能與身體狀況有很大的關連，其中握力、肌少症與性功能息息相關。

想要提升握力、性能力，運動十分重要！臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫生程威銘就曾表示，通常隨著年紀增長，男生的性能力會隨之下降，如果想要減緩衰退速度，透過運動來「壯陽」，分別是重量訓練、有氧運動、競技型運動、戶外踏青，重訓不僅可提升男性荷爾蒙，還能維持良好體態。

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程威銘建議，一週可運動6天，其中2天重訓、2天有氧運動，1天高強度間歇訓練，週末也能戶外健走。而重訓可是有訣竅的！程威銘透露，運動能夠刺激睪固酮與性慾，而重訓時要有中等強度，上、下肢肌肉都得鍛鍊，時間得超過40分鐘，要有「上氣不接下氣」的感覺才有效。

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