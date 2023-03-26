性愛冷知識｜做愛穿襪子更易高潮？台醫生不信認為「這個」更重要

幫助達到性高潮的方式百百種，到底哪種是真的有效呢？一名女網友在Dcard上抱怨「哪怕親得再多麽轟轟烈烈，也要脫襪子啊！」引發正反兩面論戰。而多年前一份荷蘭研究指出，若只穿襪子從事性行為，約8成的人可達到性高潮。性愛若有一方穿著襪子激戰，是否能幫助達到高潮，台灣泌尿科醫師程威銘對此不以為然，並針對研究列出3點質疑。



荷蘭研究主要在探討高潮時人類大腦的神經變化，因此找來13對情侶實驗，讓其中一人脫掉衣服鞋子後躺上桌，頭部裝上掃描器，再讓另一半刺激挑逗以達到高潮，研究結果意外發現有穿襪子的人，80%可達到高潮，但如果連襪子都脫掉的人，則降為50%，且女生比例更明顯，而該實驗結果也引發媒體大肆報導，「做愛時穿著襪子一定會更開心。」

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對此，程威銘在個人頻道《程威銘醫師Dr. DKK》針對該研究提出3點質疑。他指出，若想確定穿襪子與否和高潮間的關係，應重新設計變異參數；再者，研究對象只選13對情侶26人，受試者略顯不足，應召集更多情侶測試才對；最後他推測，要是在實驗室裡進行實驗，全身脫光躺在床上一定不舒服，若能穿著襪子保暖，則更能專注享受另一半的挑逗與刺激，相對也容易產生性高潮。

程威銘認為，性高潮的關鍵在於「環境」，是否能提供讓人不會分心、放鬆又舒服的場所相當重要，至於穿不穿襪子他認為並不重要，「若穿上能使你在性愛中更能專注於另一半身上，就穿吧；若感覺腳上有東西怪怪的而分心，就不要穿。至於有特殊癖好者則另當別論。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：做愛時穿襪子更容易達到高潮？泌尿醫提3點破解迷思，事前做1件事才能讓伴侶絕頂升天】