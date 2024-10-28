劉俊謙中學學生照激似吳彥祖！25位明星學生相　誰跟現在差超大？

劉俊謙憑《九龍城寨之圍城》爆紅而成為新一代男神，近日網上就廣傳當年就讀體藝中學時的學生照，不少網民均覺得甚似另一個男神吳彥祖，證明係從小帥到大！其實不少男女神明星都PＯ過學生時代的學生照，有些被網民起底時曝光，《開罐》綜合各大男女神的學生相，大家又是否認得出邊個打邊個?



IG@劉俊謙Terrance Lau

有網民日前於threads分享劉俊謙在體藝中學學生證，更寫道：「其實劉俊謙呢張相真係有少少似陳冠希，so cutie」網民留言激讚男神年少時夠青澀清純，「真係好乖仔樣」 、「從小帥到大」、「純天然靚仔，安全食用」 、「吳彥祖新紮師妹個款」、「係陳冠希同吳彥祖生嘅」。

有網民話年輕時的劉俊謙好似吳彥祖 (IG@daniel_wu)

其實不少明星的學生相當年樣子都很青澀，大家又認得幾多個?

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同場加映：13位日本女星學生相VS現在對照

電視熒幕上經常看到一班高顏值日本女星，完美的樣貌令一眾女生都超羨慕。究竟女神們是否由細靚到大？日本網站「RANK1」翻出多位女星的素顏畢業照片，結果發現並不是每位女星都是「天生麗質」！其中，今年37歲的深田恭子更是完全變了樣，被網民懷疑整容。《Opener開罐》公開當中20位為人熟悉的女星畢業照，你能認出幾多個？

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同場加映：13位日本男星學生畢業相VS現在對照

對很多人來說，畢業照片就像一面「照妖鏡」，在攝影師的鏡頭下，各種MK髮型、臉上肥肉、皮膚瑕疵，立即無所遁形。即使是看似完美的明星偶像，也難逃一劫。有網民翻出13位日本男星的畢業舊照，發現多個男神超崩壞「黑歷史」，包括多款超浮誇爆笑髮型、肥胖腫脹樣、整容前後等等，真的要落足眼力才能分得清他是誰。

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觀看答案及全文：佐藤健崩壞、龜梨和也超浮腫 13位日本男星學生畢業相VS現在對照