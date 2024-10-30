深圳版「釜山膠囊列車」爆紅　每程¥10飽覽大鵬灣＋最新臨海沙灘

深圳的海邊又升級了？最近，大鵬一處玻璃海沙灘「雲海天使灣」開放，海水清澈、風景迷人。更重要的是，這裏有「海邊膠囊火車」，不是釜山同款，卻更加火熱！據説週末來坐車的深圳人，排隊將近百米。



雖然目前免費免預約，不過這片新沙灘與「海邊膠囊火車」究竟值不值得去？在這裏能怎麼玩？

下面這份遊玩攻略，請收好！

海邊膠囊火車，10元一趟值不值？

要説這幾天深圳最熱門的海，大鵬的雲海天使灣必須榜上有名。不單單因為玻璃海與沙灘，還有能看海景的膠囊火車、海邊盪鞦韆，就連旁邊的小樹林還藏着可愛的梅花鹿。

與大自然的鬼斧神工相比，這些豐富有趣的項目，熱度絲毫不差。其中「海景膠囊火車」吸引了無數人到此，連工作日也能排起小長隊，火得不行。

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海邊膠囊火車，10元一趟

眼前的膠囊小車就是天使灣最受歡迎的項目，由於採編當天運氣不佳，只有一節車廂，姑且先稱為小車。當工作人員按下啓動按鈕，小車沿着山坡一路滑行，發出有節奏的哐當哐當聲。

遠遠望去，純白車廂以海為景，緩緩映入眼簾，這一幕確實有些唯美。

有人覺得像是深圳版的釜山膠囊火車，也有人稱它為「哈爾的移動保安亭」。褒貶不一，卻絲毫不影響它的熱度。據現場工作人員透露，上週日來坐膠囊小車的人都排到百米開外。

為了感受它的魅力，我們也在現場親身體驗一次。坐在車裏看着海景眼前的緩慢移動，此情此景確實別有一番滋味。

只不過單程票10元一位，路程一百來米，一上一下就是20元，着實小貴。一趟不到3分鐘，座位還沒焐熱就到站。如果只是專門為坐膠囊火車遠道而來，性價比不高。

雲海天使灣膠囊列車遊玩指引

① 膠囊列車十元一趟，單程一百米，不到3分鐘。

② 只有一排面朝大海，一前一後比較好拍照。

③ 距離地面大約有10米高。

④ 向坡下行駛時，景色會好看些，但是乘客多。

⑤ 早上8點-晚上10點開放，推薦拍攝時間早上十點最佳。



深圳新玻璃海，雲海天使灣

由於地處大鵬，路途遙遠，只為膠囊火車來，確實不太建議。但是盡收眼底的蔚藍大海，能讓不少遠道而來的深圳人驚歎一聲：「值！」

雲海天使灣，一個光聽名字就讓人心生嚮往的地方。最近天氣出奇的好，趁着天晴出發，可以在這兒一睹美如其名的海景。

天使灣東西兩側各有一片沙灘，規模不大，西面沙灘的碎石多，東面沙灘的沙質細膩柔軟。沙灘開放不久，整體處於半開發狀態，餐飲配套尚未完善，但海邊配有防鯊網、救生員和免費沖涼房，可放心下水。

與眾所周知的大小梅沙相比，這裏顯得有些小眾，但勝在沒有大梅沙擁擠且風景優美。

至於海水有多麼清澈，看一眼下圖就懂。

目前這裏無需預約、無需門票即可前往，對於想要安靜觀海的人來説，確實是一個不錯的選擇。

距離市區較遠，出行遊玩建議做好路線安排，也可以參考下面的路線指引，建議最好避開週末高峯期。

雲海天使灣（雲海山莊）

地址：深圳大鵬金沙路雲海山莊/雲海酒店

公交：市區E11到大鵬中心1站，轉M583到雲海山莊站下車

自駕：導航金沙路雲海天使灣， 天使灣停車費：40元/小時、80元封頂。（建議停在金沙灣後打車前往，金沙灣停車免費、打車過去十元左右；雲海酒店有自助餐100元一位，消費200元免停車費。）



免費的快樂，海邊盪鞦韆

世界上最美好的東西，往往都是免費的，例如澄澈的藍天、廣闊的大海，又或者在天使灣的海邊蕩個鞦韆。

鞦韆在天使灣西面的沙灘，水位不深，可放心拍照玩耍。作為為數不多免費互動的項目，它帶給人們的快樂是簡單又單純。

如果在下午來這裏，個人推薦不妨等一場日落，定能拍到好照片！

偶遇一次，林中小鹿

天使灣的大草坪上還有兩隻梅花鹿，總會在不經意間悄然走到人身邊，步伐輕盈而靈動，像是踩着雲朵在漫步。

它們性格外向且可愛迷人，大眼睛清澈明亮，飽含着對世界的好奇與温柔。

想跟梅花鹿互動，可以找現場工作人員購買飼料投餵，20元一份，數量有限先到先得。

遊玩指引

① 鞦韆僅有一個位置，建議人多時不要停留太久。

② 漲潮注意水深。

③ 切勿自帶食物投餵梅花鹿。

④ 當梅花鹿過度興奮時，請保持安全距離。



沿岸走一趟，看深圳最美的海

與大鵬其他沙灘相比，天使灣的沙灘規模不大，勝在有趣、好看，總體下來不虛此行。

如果覺得這裏不夠盡興，不如再跟着我們的路線，沿着金沙路漫步到小金灣沙灘。從雲海山莊停車場出來一路向西，僅需十來分鐘路程，沿途換個角度，眺望深圳最美的海。

附近的小金灣有一片免費開放的沙灘，質感略粗糙，適合游泳、划艇，平日裏遊客不多。岸邊視野開闊，令人心曠神怡，能見度高時，還能眺望到香港西貢的海島。

沿着海岸線走幾步，旁邊民宿下就有一條酒吧美食街。在這裏點上一杯精釀，等一場海邊日落，再也沒有比這更愜意的體驗。

在深圳這座城市看真正的海，離不開大鵬。站在海岸線遠遠望去，澄澈的藍色從天際鋪展到腳下，湧動的波濤勾勒出白色的線條，陽光灑在海面如寶石般閃爍。

倘若還沒來得及去看這片海，那就收下這些「海的寫真」。

氣温微涼，陽光正好，此刻宜看海。

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